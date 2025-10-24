EUA enviam maior porta-aviões do mundo à América Latina em escalada militar

Movimento que representa escalada da presença militar americana e da tensão na região

Folhapress - 24 de outubro de 2025

Maior porta-aviões do mundo, segundo governo americano, que também já atuou em apoio a Israel. (Foto: Divulgação)

GUILHERME BOTACINI – BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24) que vão enviar o USS Gerald R. Ford, a maior classe de porta-aviões do mundo, e outras embarcações que o acompanham para a América Latina e o Caribe, em movimento que representa escalada da presença militar americana e da tensão na região.

“A presença reforçada das forças americanas na área de responsabilidade do Comando Sul reforçará a capacidade dos EUA de detectar, monitoras e desmantelar atividades e atores ilícitos que comprometam a segurança e a prosperidade do território nacional dos Estados Unidos e nossa segurança no Hemisfério Ocidental”, escreveu Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, em publicação no X.