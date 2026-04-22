Goiás e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (22), às 19h, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e abre a disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional.

O Goiás vive seu primeiro momento de instabilidade na temporada. Após alcançar uma sequência de 20 jogos de invencibilidade, o Verdão sofreu duas derrotas consecutivas, para Juventude e Cuiabá, ambas por 2 a 0, e acabou perdendo posições na tabela da Série B.

Agora, pela Copa do Brasil, a equipe esmeraldina tenta reencontrar o caminho das vitórias justamente em um palco especial. O clube voltará a atuar no Serra Dourada depois de um ano, já que a última partida no estádio aconteceu em abril de 2025, diante do Paysandu, na final da Copa Verde.

Do outro lado, o Cruzeiro chega em momento de alívio no Campeonato Brasileiro. Após vencer o Grêmio por 2 a 0, no Mineirão, a equipe mineira deixou a zona de rebaixamento e passou a ocupar a 16ª colocação, com 13 pontos, um a mais que o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4.

Sob o comando de Artur Jorge, o time celeste soma quatro vitórias e duas derrotas nos últimos seis jogos. A equipe tenta aproveitar a recuperação recente para buscar um bom resultado fora de casa e levar vantagem para a partida de volta, marcada para o Mineirão.

O duelo decisivo entre os times será disputado no dia 12 de maio, em Belo Horizonte, quando Goiás e Cruzeiro definirão quem seguirá vivo na Copa do Brasil.

Onde assistir Goiás x Cruzeiro nesta quarta-feira (22) pela Copa do Brasil

Data: quarta-feira, 22 de abril de 2026

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Onde assistir: SporTV (TV fechada), GE TV (Youtube) e Premiere (pay per view)

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