Entre duas casas: o que ninguém fala sobre a guarda de pets

Separações não afetam só as pessoas. Afetam também quem não entende o que está acontecendo, mas sente tudo: o animal

Seliane da SOS - 22 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Ele continua esperando na porta. Continua abanando o rabo quando ouve a chave. Continua reconhecendo a voz, o cheiro, a rotina. Mas, de repente, tudo muda.

Separações não afetam só as pessoas. Afetam também quem não entende o que está acontecendo, mas sente tudo: o animal.

Nos últimos anos, uma pergunta passou a fazer parte da realidade de muitos lares: com quem fica o pet? E a resposta, quase nunca, é simples.

Por muito tempo, essa decisão foi tratada de forma fria. Como se o animal fosse apenas mais um item a ser dividido. Mas quem convive sabe, não é assim. Existe vínculo. Existe rotina. Existe dependência emocional.

A guarda compartilhada surge, então, como uma tentativa de preservar esse vínculo. De permitir que o cuidado continue, mesmo depois do fim de um relacionamento.

Mas é preciso sinceridade: não basta boa intenção. Um animal precisa de estabilidade. Precisa entender onde está, reconhecer seu espaço, manter uma rotina minimamente previsível.

Mudanças constantes podem gerar ansiedade, estresse e até problemas de saúde. Por isso, cada caso precisa ser avaliado com responsabilidade. Não existe fórmula pronta. Existe bom senso.

Se há diálogo, respeito e organização, a guarda compartilhada pode funcionar. Se não há, insistir nisso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Porque, no fim das contas, o animal não escolhe.

E é exatamente por isso que a decisão precisa ser tomada com consciência.

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