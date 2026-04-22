Saneago admite erro e corrige cobrança indevida em 1,7 mil contas de água em Anápolis

Companhia afirma que falha ocorreu durante atualização cadastral que converteu imóveis residenciais em industriais

Pedro Ribeiro - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rádio São Francisco)

Após uma série de reclamações de moradores sobre aumentos expressivos nas contas de água em Anápolis, a Saneago se manifestou nesta quarta-feira (22) e explicou o que provocou as cobranças fora do padrão.

Segundo a companhia, uma atualização cadastral realizada em abril deste ano acabou gerando inconsistências em parte das faturas.

De acordo com a empresa, 1.748 imóveis na cidade tiveram a categoria alterada de residencial para industrial durante o processo, o que impactou diretamente os valores cobrados.

A situação vai ao encontro dos relatos feitos por moradores, principalmente do bairro Flor do Cerrado, que apontaram aumento repentino nas contas, mesmo sem mudança no consumo.

A Saneago afirmou que os cadastros já foram corrigidos e que as unidades voltaram a ser classificadas como residenciais.

Para os consumidores que já efetuaram o pagamento das faturas com valores elevados, a empresa informou que a diferença será devolvida automaticamente como crédito nas próximas contas.

A companhia também declarou que futuras atualizações cadastrais devem contar com visitas presenciais aos imóveis, como forma de evitar novos erros.

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