Saneago admite erro e corrige cobrança indevida em 1,7 mil contas de água em Anápolis
Companhia afirma que falha ocorreu durante atualização cadastral que converteu imóveis residenciais em industriais
Após uma série de reclamações de moradores sobre aumentos expressivos nas contas de água em Anápolis, a Saneago se manifestou nesta quarta-feira (22) e explicou o que provocou as cobranças fora do padrão.
Segundo a companhia, uma atualização cadastral realizada em abril deste ano acabou gerando inconsistências em parte das faturas.
De acordo com a empresa, 1.748 imóveis na cidade tiveram a categoria alterada de residencial para industrial durante o processo, o que impactou diretamente os valores cobrados.
A situação vai ao encontro dos relatos feitos por moradores, principalmente do bairro Flor do Cerrado, que apontaram aumento repentino nas contas, mesmo sem mudança no consumo.
A Saneago afirmou que os cadastros já foram corrigidos e que as unidades voltaram a ser classificadas como residenciais.
Para os consumidores que já efetuaram o pagamento das faturas com valores elevados, a empresa informou que a diferença será devolvida automaticamente como crédito nas próximas contas.
A companhia também declarou que futuras atualizações cadastrais devem contar com visitas presenciais aos imóveis, como forma de evitar novos erros.
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