Onde assistir Flamengo x Vitória nesta quarta-feira (22) pela Copa do Brasil

Flamengo e Vitória começam a decidir vaga na quinta fase da Copa do Brasil em duelo no Maracanã, com transmissão ao vivo na TV fechada

Gustavo de Souza - 22 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

Flamengo e Vitória entram em campo nesta quarta-feira (22), às 21h30, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O confronto será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, e marca o início da disputa por uma vaga na próxima etapa do torneio nacional.

O Flamengo chega embalado para a partida após viver seu melhor momento na temporada. No último domingo, a equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o Bahia em casa e alcançou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde agosto de 2025.

Do outro lado, o Vitória tenta surpreender mesmo atuando longe de Salvador. A equipe baiana vem de empate com o Corinthians pela Série A, em resultado conquistado como mandante, condição em que o time tem mostrado mais força ao longo da temporada.

Agora, porém, o desafio será construir um resultado positivo fora de casa para chegar em melhores condições à partida de volta. Até aqui, o Leão venceu apenas duas vezes longe de seus domínios em 2026, com triunfos registrados no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste.

A volta entre as equipes pela mesma competição será no dia 14 de maio, no Barradão, em Salvador.

Onde assistir Flamengo x Vitória nesta quarta-feira (22) pela Copa do Brasil

Data: quarta-feira, 22 de abril de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

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