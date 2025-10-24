Marília Mendonça ganha nova canção póstuma, sem uso de inteligência artificial

Obtida a partir de uma guia, a voz de Mendonça não foi alterada pela adição de instrumentos e pelos processos de mixagem e masterização da música

Folhapress - 24 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – ‘Segundo Amor da Minha Vida’, música inédita de Marília Mendonça, cantora que morreu aos 26, em 2021, após sofrer um acidente de avião, foi lançada na noite desta quinta (23). Escrita e interpretada pela artista, a canção fala sobre desilusões e recomeços amorosos e já está em todas as plataformas digitais.

Obtida a partir de uma guia –gravação simples, sem grandes alterações, e que serve para oferecer uma ideia inicial em relação a uma determinada música–, a voz de Mendonça, à época com 23 anos, não foi alterada pela adição de instrumentos e pelos processos de mixagem e masterização aos quais a música foi submetida. A informação é da assessoria responsável pelo lançamento da faixa.

Segundo a nota emitida à imprensa, nenhuma de suas canções póstumas, que juntas já somam mais de vinte, utilizou recursos de inteligência artificial, prática que tem se tornado comum na recuperação de canções não finalizadas.

“Segundo Amor da Minha Vida” foi escrita por Mendonça e por seu parceiro Juliano Tchula, e foi originalmente pensada para ser cantada por outras vozes. A canção foi registrada em 2018, mas não há informações há respeito da época em que ela teria sido composta.

Para o lançamento da nova música, será lançado também um lyric video (vídeo com letras) no canal oficial de Mendonça no YouTube nesta sexta-feira (24).