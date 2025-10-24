Segredos que os supermercados grandes não querem que os clientes fiquem sabendo

Dicas de bastidores que podem mudar sua próxima compra

Gabriel Yuri Souto - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Ao longo das últimas décadas, fazer compras no supermercado virou quase um ritual brasileiro: carrinho cheio, promoções irresistíveis, aquele cheirinho de pão quentinho e a sensação de estar levando para casa o melhor. Mas e se parte desse encanto fosse, na verdade, uma grande ilusão? Há quem conheça os bastidores como ninguém e, quando decide falar, revela um universo pouco comentado por trás das gôndolas perfeitas.

Foi o caso do casal Rafael & Leandro. Segundo o perfil oficial deles no Instagram, onde já acumulam 126 mil seguidores, ambos trabalharam em grandes redes e resolveram abrir o jogo sobre truques nada óbvios do setor. Em um vídeo que ultrapassou 50 mil visualizações, eles contam aquilo que, segundo afirmam, “os supermercados não querem que você saiba”.

A primeira revelação derruba uma crença popular: os brigadeiros vendidos em embalagens na padaria, já enroladinhos e com cara de festa, raramente são caseiros. De acordo com o vídeo, eles vêm prontos de outras empresas, apenas reembalados para dar ar de produção própria.

O famoso pão de queijo também perdeu sua inocência. Segundo o casal, muitas padarias apenas requentam os produtos e colocam nas bandejas como se fossem fresquinhos do forno. E quando se trata de pizzas vendidas por pedaço ou inteiras naquele balcão que dá água na boca, os ingredientes do recheio, de acordo com eles, podem ser reaproveitados de itens prestes a vencer, como mussarela, salame ou calabresa.

Confira o vídeo:

O alerta sobe ainda mais quando chegamos às carnes. O casal afirma que as peças já temperadas podem ter passado por lavagem e troca do tempero justamente quando estão quase impróprias para consumo. Situação semelhante à do bacon fatiado, que, segundo eles, pode ficar mais de um mês na prateleira, apenas com a etiqueta de validade trocada.

A orientação principal, reforçam no vídeo, é simples e salvadora: sempre pegue os produtos que estão no fundo das prateleiras. Eles tendem a ter validade maior do que os colocados na frente, posicionados ali para sair primeiro.

Nos comentários, as reações mostram que a discussão é séria. Uma internauta escreveu que “por onde passou não era assim”, enquanto outra chamou a prática de “lamentável”. Já uma terceira detalhou experiências próprias em padarias, alegando reaproveitamento de alimentos caídos no chão, presença de ratos e troca constante de datas de validade.

Se o carrinho de compras sempre contou uma história de fartura e confiança, talvez esteja na hora de revirar essa narrativa. Afinal, informação é o melhor produto que se pode levar para casa.

