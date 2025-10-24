Lei garante benefício financeiro para idosos com mais de 60 anos em todo o país

Regra impede que bancos tomem toda a renda e protege aposentados endividados de práticas abusivas

Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Idosos com mais de 60 anos agora contam com uma proteção extra garantida por lei.

A Lei nº 14.871/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, assegura que aposentados e pensionistas tenham direito a preservar parte da renda, mesmo quando estão endividados.

O objetivo é simples: evitar que o idoso fique sem dinheiro para o próprio sustento.

A medida determina que bancos e financeiras não podem comprometer toda a renda do consumidor em descontos automáticos ou renegociações.

É obrigatório que reste uma quantia mínima para despesas básicas, como alimentação, moradia e medicamentos.

Além disso, a legislação proíbe o assédio de instituições financeiras, uma prática comum voltada a aposentados — público que costuma ser alvo de ligações insistentes e promessas enganosas de crédito fácil.

Como o benefício funciona

Na prática, o texto estabelece o chamado “mínimo existencial”, valor que deve ser preservado em qualquer renegociação.

Desde 2022, esse limite é de R$ 600, quantia que não pode ser descontada de forma alguma, mesmo que o idoso tenha várias dívidas acumuladas.

O governo também determinou que dívidas feitas de má-fé ou voltadas ao consumo de luxo fiquem fora dessa proteção.

A lei prioriza as contas que afetam diretamente a sobrevivência — como luz, água, medicamentos e alimentação.

Renegociação com segurança

A norma incentiva a negociação supervisionada por órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, que ajuda o cidadão a apresentar um plano de pagamento compatível com sua renda.

Assim, o idoso pode reorganizar suas finanças sem perder a dignidade e sem o risco de ter o benefício bloqueado por completo.

Especialistas consideram a medida um avanço na proteção econômica da terceira idade, já que cria barreiras legais contra o endividamento excessivo e ajuda milhares de brasileiros a reconstruir a vida financeira com mais segurança.