10 frases que uma pessoa mentirosa acaba sempre soltando sem perceber
Saber identificar esses padrões pode ajudar você a entender melhor as intenções de quem está ao seu redor e evitar cair em histórias mal contadas
É curioso como uma pessoa mentirosa quase nunca percebe os sinais que deixa pelo caminho.
Mesmo quando tenta parecer confiante e convincente, pequenas palavras e frases acabam denunciando o que está tentando esconder.
A verdade é que o corpo fala, mas a fala também entrega — e muitas vezes mais do que se imagina.
Saber identificar esses padrões pode ajudar você a entender melhor as intenções de quem está ao seu redor e evitar cair em histórias mal contadas.
10 frases que uma pessoa mentirosa acaba sempre soltando sem perceber
1. “Pra ser sincero…”
Quando alguém precisa reforçar que está sendo sincero, é sinal de alerta.
Quem realmente fala a verdade não sente a necessidade de enfatizar isso.
2. “Eu juro por tudo!”
Essa é clássica. A pessoa mentirosa tenta dar credibilidade ao que diz apelando para exageros emocionais.
Normalmente, quanto mais ela “jura”, menos confiável é o que está dizendo.
3. “Você acha que eu mentiria pra você?”
Essa frase é uma tentativa de inverter o jogo e colocar o outro na defensiva.
A pessoa mentirosa quer fazer com que você se sinta culpado por duvidar.
4. “Nem sei por que estão dizendo isso de mim.”
Negar tudo de forma exagerada é outro comportamento típico.
Essa frase tenta afastar suspeitas, mas soa ensaiada e impessoal.
5. “Eu nem lembro direito…”
Quando alguém tenta fugir dos detalhes, geralmente é porque está inventando parte da história.
A falta de lembrança pode ser uma forma de evitar contradições.
6. “Acredita em mim!”
Quem está dizendo a verdade raramente precisa pedir para ser acreditado.
Essa frase é quase sempre usada por quem está tentando convencer mais do que explicar.
7. “Foi mal entendido.”
A pessoa mentirosa costuma usar essa desculpa quando é pega em contradição.
É uma maneira de minimizar a mentira e fazer parecer que o problema foi apenas de comunicação.
8. “Eu nunca faria isso!”
Frases com negações absolutas são comuns em mentirosos.
O “nunca” ou o “jamais” dá um tom de defesa exagerada, o que pode soar suspeito.
9. “Não tem nada demais nisso.”
Ao tentar diminuir a gravidade do que fez, a pessoa mentirosa busca aliviar a culpa e convencer o outro de que o problema não é tão sério assim.
10. “Pode perguntar pra qualquer um!”
Essa é uma tentativa de se proteger com apoio imaginário.
O mentiroso invoca testemunhas inexistentes para dar força ao que está dizendo.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!