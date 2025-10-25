10 frases que uma pessoa mentirosa acaba sempre soltando sem perceber

Saber identificar esses padrões pode ajudar você a entender melhor as intenções de quem está ao seu redor e evitar cair em histórias mal contadas

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

É curioso como uma pessoa mentirosa quase nunca percebe os sinais que deixa pelo caminho.

Mesmo quando tenta parecer confiante e convincente, pequenas palavras e frases acabam denunciando o que está tentando esconder.

A verdade é que o corpo fala, mas a fala também entrega — e muitas vezes mais do que se imagina.

Saber identificar esses padrões pode ajudar você a entender melhor as intenções de quem está ao seu redor e evitar cair em histórias mal contadas.

10 frases que uma pessoa mentirosa acaba sempre soltando sem perceber

1. “Pra ser sincero…”

Quando alguém precisa reforçar que está sendo sincero, é sinal de alerta.

Quem realmente fala a verdade não sente a necessidade de enfatizar isso.

2. “Eu juro por tudo!”

Essa é clássica. A pessoa mentirosa tenta dar credibilidade ao que diz apelando para exageros emocionais.

Normalmente, quanto mais ela “jura”, menos confiável é o que está dizendo.

3. “Você acha que eu mentiria pra você?”

Essa frase é uma tentativa de inverter o jogo e colocar o outro na defensiva.

A pessoa mentirosa quer fazer com que você se sinta culpado por duvidar.

4. “Nem sei por que estão dizendo isso de mim.”

Negar tudo de forma exagerada é outro comportamento típico.

Essa frase tenta afastar suspeitas, mas soa ensaiada e impessoal.

5. “Eu nem lembro direito…”

Quando alguém tenta fugir dos detalhes, geralmente é porque está inventando parte da história.

A falta de lembrança pode ser uma forma de evitar contradições.

6. “Acredita em mim!”

Quem está dizendo a verdade raramente precisa pedir para ser acreditado.

Essa frase é quase sempre usada por quem está tentando convencer mais do que explicar.

7. “Foi mal entendido.”

A pessoa mentirosa costuma usar essa desculpa quando é pega em contradição.

É uma maneira de minimizar a mentira e fazer parecer que o problema foi apenas de comunicação.

8. “Eu nunca faria isso!”

Frases com negações absolutas são comuns em mentirosos.

O “nunca” ou o “jamais” dá um tom de defesa exagerada, o que pode soar suspeito.

9. “Não tem nada demais nisso.”

Ao tentar diminuir a gravidade do que fez, a pessoa mentirosa busca aliviar a culpa e convencer o outro de que o problema não é tão sério assim.

10. “Pode perguntar pra qualquer um!”

Essa é uma tentativa de se proteger com apoio imaginário.

O mentiroso invoca testemunhas inexistentes para dar força ao que está dizendo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!