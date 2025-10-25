Augusto Ventura é escolhido por Caiado para vaga de desembargador do TJGO

Advogado anapolino vai ocupar cadeira do quinto constitucional da advocacia

Danilo Boaventura - 25 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), escolheu o advogado Augusto César Rocha Ventura para ocupar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) destinada ao quinto constitucional da advocacia.

A nomeação oficial será publicada neste domingo (26). Ventura assumirá a cadeira deixada pela aposentadoria de Nicomedes Domingos Borges.

Natural de Anápolis, Augusto Ventura foi o mais votado da lista tríplice enviada ao governador, formada também pelos advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna.

A relação foi entregue a Caiado em 02 de outubro pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).

O novo desembargador atuou como membro da Comissão de Ética e Disciplina da subseção de Anápolis da OAB, sendo reconhecido por sua atuação técnica e trajetória sólida na advocacia goiana.

Formação e especializações

Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis (UniEvangélica) em 1991, Augusto Ventura recebeu sua carteira da OAB em 1993, sob o número de inscrição 12.539.

É doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Possui MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e é pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Centro Universitário Presbiteriano Mackenzie.

Também é proficiente investigador em Direito Público (Financeiro e Tributário) pela Universidade de Extremadura, na Espanha.

Ventura ainda é pós-graduado em Política e Estratégia pela ADESG/UEG, em Direito Tributário pelo Instituto Goiano de Direito Tributário (IGDT) e em Direito Penal e Processo Penal pela Associação de Procuradores Criminais de Goiás (APC-GO).

