Augusto Ventura é escolhido por Caiado para vaga de desembargador do TJGO
Advogado anapolino vai ocupar cadeira do quinto constitucional da advocacia
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), escolheu o advogado Augusto César Rocha Ventura para ocupar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) destinada ao quinto constitucional da advocacia.
A nomeação oficial será publicada neste domingo (26). Ventura assumirá a cadeira deixada pela aposentadoria de Nicomedes Domingos Borges.
Natural de Anápolis, Augusto Ventura foi o mais votado da lista tríplice enviada ao governador, formada também pelos advogados Ricardo Baiocchi Carneiro e Luciano Mtanios Hanna.
A relação foi entregue a Caiado em 02 de outubro pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).
O novo desembargador atuou como membro da Comissão de Ética e Disciplina da subseção de Anápolis da OAB, sendo reconhecido por sua atuação técnica e trajetória sólida na advocacia goiana.
Formação e especializações
Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis (UniEvangélica) em 1991, Augusto Ventura recebeu sua carteira da OAB em 1993, sob o número de inscrição 12.539.
É doutorando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
Possui MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e é pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Centro Universitário Presbiteriano Mackenzie.
Também é proficiente investigador em Direito Público (Financeiro e Tributário) pela Universidade de Extremadura, na Espanha.
Ventura ainda é pós-graduado em Política e Estratégia pela ADESG/UEG, em Direito Tributário pelo Instituto Goiano de Direito Tributário (IGDT) e em Direito Penal e Processo Penal pela Associação de Procuradores Criminais de Goiás (APC-GO).
