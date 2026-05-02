Adolescente é atingido por tiros enquanto soltava pipa em Anápolis

Vítima foi socorrida por familiares e encaminhada em estado grave para o Heana

Da Redação - 02 de maio de 2026

Vítima foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

No início da noite desta sexta-feira (1º), um adolescente, de 17 anos, foi baleado enquanto soltava pipa na Rua Janaína, no Jardim Santa Cecília, em Anápolis.

O caso mobilizou a Polícia Militar (PM), que foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O Portal 6 apurou que o adolescente estava na via pública quando um carro de cor prata se aproximou do local.

Em seguida, um dos ocupantes do veículo teria efetuado cerca de três disparos de arma de fogo contra a vítima e fugido logo depois, tomando rumo ignorado.

Familiares prestaram socorro imediato e levaram o adolescente ao hospital, onde ele deu entrada em estado grave e precisou passar por cirurgia.

A vítima teria envolvimento com torcida organizada em Goiânia, mas a possível motivação do ataque não foi esclarecida.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que ficará responsável por identificar a autoria e apurar as circunstâncias do crime.

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