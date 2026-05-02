Adolescente é atingido por tiros enquanto soltava pipa em Anápolis

Vítima foi socorrida por familiares e encaminhada em estado grave para o Heana

Portal 6 Da Redação -
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz) acidente MULHER Homem
Vítima foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

No início da noite desta sexta-feira (1º), um adolescente, de 17 anos, foi baleado enquanto soltava pipa na Rua Janaína, no Jardim Santa Cecília, em Anápolis.

O caso mobilizou a Polícia Militar (PM), que foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O Portal 6 apurou que o adolescente estava na via pública quando um carro de cor prata se aproximou do local.

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Em seguida, um dos ocupantes do veículo teria efetuado cerca de três disparos de arma de fogo contra a vítima e fugido logo depois, tomando rumo ignorado.

Familiares prestaram socorro imediato e levaram o adolescente ao hospital, onde ele deu entrada em estado grave e precisou passar por cirurgia.

A vítima teria envolvimento com torcida organizada em Goiânia, mas a possível motivação do ataque não foi esclarecida.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que ficará responsável por identificar a autoria e apurar as circunstâncias do crime.

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