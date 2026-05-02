Não é Paris, nem Roma: a cidade europeia mais charmosa e barata para viajar sem gastar muito

Destino se destaca como destino europeu que une charme, história e preços acessíveis para quem deseja viajar gastando menos

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Louco por Viagens)

Nem Paris, nem Roma: quando o assunto é charme europeu aliado a preços acessíveis, um destino vem ganhando destaque entre turistas que buscam experiências completas sem estourar o orçamento.

Com arquitetura impressionante, história rica e custos mais baixos, a cidade tem se tornado uma escolha estratégica para quem quer conhecer a Europa gastando menos.

Budapeste, capital da Hungria, aparece como uma das melhores opções para quem deseja viajar barato para a Europa sem abrir mão de beleza e cultura.

Dividida pelo rio Danúbio, a cidade reúne cenários dignos de cartões-postais e uma atmosfera que mistura o clássico e o moderno.

Custo-benefício chama a atenção

Um dos principais atrativos de Budapeste está no custo-benefício. Hospedagens, alimentação e transporte costumam ser mais baratos do que em destinos tradicionais como Paris e Roma.

Restaurantes locais oferecem refeições completas por preços acessíveis, enquanto atrações turísticas têm valores mais amigáveis, o que permite ao visitante aproveitar mais gastando menos.

Arquitetura e pontos turísticos impressionam

Budapeste é conhecida por sua arquitetura imponente. O Parlamento Húngaro, a Ponte das Correntes e o Castelo de Buda estão entre os principais cartões-postais da cidade.

Além disso, as famosas termas — banhos termais espalhados pela cidade — são uma experiência única e relativamente acessível, atraindo turistas de diferentes partes do mundo.

Transporte e mobilidade facilitam a viagem

Outro ponto positivo é a mobilidade. O transporte público em Budapeste é eficiente e tem bom custo, facilitando o deslocamento entre as principais atrações.

Para quem prefere explorar a cidade a pé, muitas regiões turísticas são próximas, o que ajuda a economizar ainda mais durante a viagem.

Destino ideal para economizar sem abrir mão da experiência

O crescimento do interesse por Budapeste reforça uma tendência: cada vez mais turistas buscam destinos alternativos que ofereçam experiências ricas sem os altos custos das cidades mais famosas.

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