Não é Paris, nem Roma: a cidade europeia mais charmosa e barata para viajar sem gastar muito
Destino se destaca como destino europeu que une charme, história e preços acessíveis para quem deseja viajar gastando menos
Nem Paris, nem Roma: quando o assunto é charme europeu aliado a preços acessíveis, um destino vem ganhando destaque entre turistas que buscam experiências completas sem estourar o orçamento.
Com arquitetura impressionante, história rica e custos mais baixos, a cidade tem se tornado uma escolha estratégica para quem quer conhecer a Europa gastando menos.
Budapeste, capital da Hungria, aparece como uma das melhores opções para quem deseja viajar barato para a Europa sem abrir mão de beleza e cultura.
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Dividida pelo rio Danúbio, a cidade reúne cenários dignos de cartões-postais e uma atmosfera que mistura o clássico e o moderno.
Custo-benefício chama a atenção
Um dos principais atrativos de Budapeste está no custo-benefício. Hospedagens, alimentação e transporte costumam ser mais baratos do que em destinos tradicionais como Paris e Roma.
Restaurantes locais oferecem refeições completas por preços acessíveis, enquanto atrações turísticas têm valores mais amigáveis, o que permite ao visitante aproveitar mais gastando menos.
Arquitetura e pontos turísticos impressionam
Budapeste é conhecida por sua arquitetura imponente. O Parlamento Húngaro, a Ponte das Correntes e o Castelo de Buda estão entre os principais cartões-postais da cidade.
Além disso, as famosas termas — banhos termais espalhados pela cidade — são uma experiência única e relativamente acessível, atraindo turistas de diferentes partes do mundo.
Transporte e mobilidade facilitam a viagem
Outro ponto positivo é a mobilidade. O transporte público em Budapeste é eficiente e tem bom custo, facilitando o deslocamento entre as principais atrações.
Para quem prefere explorar a cidade a pé, muitas regiões turísticas são próximas, o que ajuda a economizar ainda mais durante a viagem.
Destino ideal para economizar sem abrir mão da experiência
O crescimento do interesse por Budapeste reforça uma tendência: cada vez mais turistas buscam destinos alternativos que ofereçam experiências ricas sem os altos custos das cidades mais famosas.
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