Prefeitura de Anápolis vai realizar concurso público para Saúde e inicia estudo para definir cargos e vagas

Enquanto isso, processo seletivo para contratação de servidores temporários também foi autorizado

Davi Galvão - 01 de maio de 2026

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa) oficializou o primeiro passo para a realização de um novo concurso público na pasta.

Uma portaria publicada nesta semana instituiu o grupo de trabalho responsável por elaborar o estudo técnico preliminar que definirá o quadro de vagas, os cargos necessários e a viabilidade administrativa do certame, conforme divulgado no Diário Oficial do Município.

A equipe tem 180 dias para concluir o relatório conclusivo, contados a partir da publicação da portaria, que aconteceu nesta última terça-feira (28).

A decisão baseia-se na necessidade de recompor o quadro de pessoal efetivo e garantir a continuidade dos serviços essenciais. Segundo o documento, o diagnóstico deve considerar a demanda assistencial crescente na rede municipal.

Atualmente, a Administração Municipal não possui concurso vigente com cadastro de reserva disponível para suprir as vacâncias na área.

O grupo de trabalho deve entregar, ao final do prazo estipulado, um diagnóstico detalhado da situação de pessoal da Semusa. Este relatório servirá de base para a elaboração do edital do concurso efetivo.

Processo seletivo

Enquanto o concurso público é planejado, a Prefeitura de Anápolis autorizou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratações temporárias em 16 áreas diferentes.

A medida visa evitar o colapso no atendimento à população, uma vez que a falta de profissionais compromete diretamente o funcionamento das unidades de saúde.

O edital está em fase de elaboração, com previsão de detalhar critérios, prazos e etapas de seleção.

Confira as vagas autorizadas

Assistente Social — 4 vagas

Cuidador — 4 vagas

Educador Físico — 2 vagas

Enfermeiro — 5 vagas

Farmacêutico — 4 vagas

Fisioterapeuta — 5 vagas

Fonoaudiólogo — 2 vagas

Médico Psiquiatra — 5 vagas

Médico Especialista em Psiquiatria — 5 vagas

Médico Neuropediatra — 2 vagas

Médico Clínico — 5 vagas

Médico Pediatra — 2 vagas

Nutricionista — 5 vagas

Psicólogo Clínico — 5 vagas

Técnico de Enfermagem — 5 vagas

Terapeuta Ocupacional — 2 vagas

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