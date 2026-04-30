Márcio Corrêa anuncia início de intervenção no trevo da Havan em Anápolis

Obra paliativa busca melhorar fluxo em trecho considerado crítico

Pedro Ribeiro - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Em vídeo publicado na noite desta quinta-feira (30), o prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou que a intervenção viária no trevo da Havan, em Anápolis, terá início no próximo dia 11 de maio.

A declaração foi feita após reunião com representantes da Ecovias Araguaia, técnicos da concessionária e integrantes da equipe de infraestrutura do município.

Segundo o prefeito, a ação terá caráter paliativo e busca melhorar o fluxo de veículos em um dos pontos mais congestionados da cidade.

Márcio destacou que, embora não se trate de uma solução definitiva, a intervenção deve proporcionar mais segurança e fluidez ao trânsito na região.

O gestor afirmou ainda que o trecho é considerado um dos mais problemáticos da mobilidade urbana de Anápolis e que a cidade não pode aguardar apenas pelas obras estruturantes de maior porte.

Detalhes técnicos sobre as alterações que serão implantadas ainda devem ser divulgados pela Prefeitura.

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