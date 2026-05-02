Petrobras anuncia reajuste de 19,2% no preço do gás natural às distribuidoras

Reajuste segue as oscilações do petróleo Brent, a taxa de câmbio entre real e dólar e, desde o início do ano, a variação do Henry Hub

Folhapress - 02 de maio de 2026

(Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

PEDRO S. TEIXEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (1º), um aumento de 19,2% no preço de venda às distribuidoras da molécula de gás natural em relação aos valores praticados no trimestre anterior. A nova tarifa será aplicada apenas ao gás encanado e começou a valer na ocasião do anúncio.

De acordo com a estatal, o reajuste é uma questão contratual. Os contratos de venda de gás natural às distribuidoras determinam atualizações trimestrais do preço da molécula de gás. O reajuste segue as oscilações do petróleo Brent, a taxa de câmbio entre real e dólar e, desde o início do ano, a variação do Henry Hub um índice ligado à oferta de gás natural.

No período avaliado, o valor de referência do petróleo Brent subiu 24,3% sob influência do conflito entre EUA, Israel e Irã. A disponibilidade de gás no mercado caiu 14% enquanto o real se valorizou em 2,5% frente ao dólar.

Daí vem a contabilidade da alta de quase 20%, que já era antecipada pelas distribuidoras.

O diretor-executivo da Abegás, Marcelo Mendonça, disse, na quinta-feira (30), que o Brasil não deveria estar exposto a impactos geopolíticos, uma vez que a produção nacional, hoje em alta com a abertura de novos poços de exploração, atende à demanda brasileira.

A entidade também pediu programas de subvenção para o gás canalizado, nos moldes que a ANP (Agência Nacional do Petróleo) já anunciou para o gás de cozinha e o combustível de aviação.

“A gente vê algumas medidas que beneficiam combustíveis mais poluentes, em vez de gás natural. A gente vê dentro dessa agenda o esquecimento do gás natural, privilegiando o diesel, que tem maior pegada de carbono,” afirmou Mendonça em evento do setor.

De acordo com a Petrobras, o preço médio do gás natural para as distribuidoras acumula, desde 2022, uma redução da ordem de 26%, incluindo o efeito desta atualização mais recente.

Ainda conforme a Petrobras, a variação efetiva do preço final para o consumidor, que recebe o gás sem intermédio de botijões, dependerá dos produtos contratados e dos volumes efetivamente retirados pelas distribuidoras. A petroleira oferece prêmios de incentivo à demanda e ao desempenho.

“Os contratos de venda de gás natural celebrados pela Petrobras com as distribuidoras já contam com dispositivo comercial, a média trimestral de variação dos índices, que tem o objetivo de mitigar a volatilidade de curto prazo das variáveis de indexação”, disse a empresa.

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