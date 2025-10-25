Vendedora que ia pedir demissão decide mudar de ideia após ler bilhete deixado pela empresa

Funcionária passou por um sufoco em uma confraternização da firma, só que o final deixou todo mundo impactado

Magno Oliver - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Instagram / ReceitasSaudáveis)

A festa de confraternização de fim de ano no trabalho é um dos momentos mais esperados pelos colaboradores para receber prêmios e se divertir um pouco.

Só que uma funcionária de uma empresa passou por uma situação inusitada durante conversa com uma amiga e acabou viralizando nas redes sociais.

O perfil do criador de conteúdo que narra histórias vividas por pessoas, @LaudaBahia, trouxe um acontecimento de uma mulher em uma empresa que deu o que falar entre os internautas.

A situação se passa entre uma vendedora em uma festa de premiação da empresa que está conversando via WhatsApp com a amiga sobre a premiação de melhor funcionário.

Ao saber que ela levaria o primeiro lugar geral por vender e faturar milhões para a empresa, ela recebe a premiação de um simples bombom. Isso a deixa indignada, desmotivada e com vontade de pedir demissão na hora.

Até que cai um pedaço de papel da embalagem do doce e a vida dela muda completamente, pois recebe uma nova oferta de emprego com um salário 10x maior que o que recebe.

Carta – “Prezada Ana Carolina, você achou que o presente iria ser simples né? Mas é claro que não. A carta e o bombom podem ser simples, mas a sua dedicação não. Tudo começou há 1 ano atrás quando você foi contratada com esse seu jeito tímido e conquistou milhares de clientes e vendeu contratos somando mais de R$ 120.000.000.000 milhões. Estamos oferecendo de uma forma discreta para ser a nova GERENTE NACIONAL com um salário de R$ 80.000 mil mais comissões, você topa? Além disso, vai estar disponível na sua conta um valor de R$ 500.000,00 amanhã, por ser um valor muito alto não decidimos compartilhar com seus amigos de trabalho. Te aguardo na minha mesa com sua decisão.”

