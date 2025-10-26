Jovem é agredido com garrafa quebrada e levado em estado grave ao Heana

Suspeito não prestou socorro para tentar fugir do flagrante, mas foi preso mesmo assim

Natália Sezil - 26 de outubro de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um jovem, de 26 anos, foi internado em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser agredido com uma garrafa quebrada, na noite deste sábado (25).

A vítima e o suspeito, de 22 anos, bebiam juntos em uma residência no bairro São João quando se desentenderam. O mais novo atingiu o mais velho no pescoço e fugiu.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar (PM) pouco depois, já no Residencial Reny Cury. Ele tinha cortes pelo corpo e sangrava.

O jovem relatou às autoridades que havia atacado o colega e fugido para casa, sem prestar socorro, na tentativa de escapar do flagrante.

Apesar disso, ele recebeu voz de prisão e foi levado até a delegacia, onde a Polícia Civil (PC) decidiu por abrir uma Verificação de Procedência de Informações (VPI).

Agora, o caso deve ser apurado, para que se saiba qual foi a dinâmica dos fatos e o que motivou a discussão.

