Jovem é agredido com garrafa quebrada e levado em estado grave ao Heana

Suspeito não prestou socorro para tentar fugir do flagrante, mas foi preso mesmo assim

Natália Sezil Natália Sezil -
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz) acidente
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um jovem, de 26 anos, foi internado em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após ser agredido com uma garrafa quebrada, na noite deste sábado (25).

A vítima e o suspeito, de 22 anos, bebiam juntos em uma residência no bairro São João quando se desentenderam. O mais novo atingiu o mais velho no pescoço e fugiu.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar (PM) pouco depois, já no Residencial Reny Cury. Ele tinha cortes pelo corpo e sangrava.

Publicidade
Leia também

O jovem relatou às autoridades que havia atacado o colega e fugido para casa, sem prestar socorro, na tentativa de escapar do flagrante.

Apesar disso, ele recebeu voz de prisão e foi levado até a delegacia, onde a Polícia Civil (PC) decidiu por abrir uma Verificação de Procedência de Informações (VPI).

Agora, o caso deve ser apurado, para que se saiba qual foi a dinâmica dos fatos e o que motivou a discussão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias