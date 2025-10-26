Filho mata o pai brutalmente após briga e troca de ofensas em Goiânia

Família relatou que confusões eram frequentes e que a vítima já tinha passado até mesmo por cirurgia por conta de uma briga anterior

Da Redação - 26 de outubro de 2025

Pai foi esfaqueado pelo filho após desavença. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, foi esfaqueado até a morte após discutir com o filho na madrugada deste domingo (26) no Setor Morada do Sol, região Noroeste de Goiânia.

Passava das 02h quando os dois envolvidos, que estariam fazendo uso de drogas, começaram a discutir. Separados por um muro, eles teriam começado a trocar ofensas e provocações.

Em certo momento, o suspeito, de 31 anos, teria pegado uma espécie de tesoura, pulado o muro que separa as residências, e desferido golpes contra o pai.

A mãe da vítima, avó do suspeito, teria gritado por socorro e aberto o portão para pedir ajuda aos vizinhos. Nesse momento, o neto fugiu em uma bicicleta, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e questionou a família, que teria relatado que pai e filho já haviam tido diversas desavenças.

Em uma ocasião anterior, o genitor foi internado por dias e precisou passar por cirurgia por conta dos ataques do filho.

Diante do ocorrido, o óbito foi constatado ainda no local, e a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para dar prosseguimento à ocorrência.

Uma equipe da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) também esteve presente e fica, agora, responsável pela apuração dos fatos e pelas providências legais.

