Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Facebook / ShowroomdaCarne)

Fazer um bom bife não depende apenas de tempero ou ponto certo, é preciso ter atenção com alguns fatores.

O segredo, segundo açougueiros experientes, está em escolher cortes que combinem sabor, textura e preço acessível. Com pequenas mudanças na compra, é possível garantir pratos suculentos e cheios de sabor sem pesar no bolso.

6 carnes que são as melhores opções para bife e não custam muito, segundo açougueiros

1. Coxão mole

Macio, versátil e fácil de preparar. Fica ótimo grelhado ou na frigideira, com um fio de azeite e alho. Suas principais características são as fibras curtas e macias, pouca gordura e nervos.

2. Patinho

Um dos cortes mais usados nos lares brasileiros. Tem pouca gordura e textura firme, ideal para bifes finos e rápidos. Ele é conhecido por ser uma peça magra, macia e com fibras macias de baixo teor de gordura.

3. Alcatra

Equilibra sabor, versatilidade e suculência. Embora mais valorizada, ainda é uma opção com ótimo custo-benefício para bifes macios. Fica na parte traseira do animal e vem com pouca gordura em suas estruturas. Pode fazer ela grelhada, assada, cozida, frita, bifes e estrogonofe.

4. Coxão duro

Quando cortado corretamente e preparado no ponto certo, surpreende pela maciez e sabor marcante. É um corte que vem da parte traseira do boi caracterizado pelas fibras longas e rígidas, com gordura bem concentrada na parte externa. Exige um preparo mais prolongado.

5. Paleta bovina

Tem fibras longas e um sabor mais intenso. É perfeita para bifes acebolados ou com molho. Peça suculenta que vem direto da parte dianteira do boi, conhecida por suas fibras longas e uma camada de gordura concentrada.

6. Miolo de acém

Uma das carnes mais baratas, magras, macias e saborosas. Fica excelente quando feita em tiras finas e bem seladas. Famosa pela versatilidade e possui uma boa quantidade de gordura entremeada que derrete durante o cozimento.

