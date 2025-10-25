Casal impressiona ao revelar valor que pagou em compras do mês: “Como eles conseguiram?”

Vídeo causa surpresa ao mostrar carrinho cheio custando menos que o esperado

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

A economia doméstica já foi uma arte ensinada de geração em geração. Das cadernetas com preços anotados à mão às pesquisas em panfletos de mercado, o objetivo sempre foi o mesmo: fazer o dinheiro render.

Mas, em tempos em que o brasileiro se assusta ao passar no caixa do supermercado, histórias de compras baratas soam quase como lenda urbana.

E foi justamente essa sensação que um casal provocou ao postar um vídeo nas redes sociais. Eles exibem, passo a passo, as compras do mês feitas em um atacadão e revelam, no final, que o valor pago foi de apenas R$ 350.

Nas imagens, o carrinho não está nem perto de vazio: feijão, arroz, açúcar, refrigerante, sabonetes, creme dental, papel higiênico, macarrão, miojo, sardinha e molho de tomate são alguns dos itens citados pela publicação.

De acordo com os internautas que reagiram ao vídeo, o que mais chamou atenção foi a variedade de produtos.

Segundo a postagem, o casal ainda incluiu café e ovos — uma bandeja inteira por R$ 18 — e chegou até ao açougue, onde colocaram carne no carrinho. Em determinados momentos, é possível ver que alguns itens foram adquiridos em dobro, como o óleo.

🔴ÚLTIMA HORA: Casal viraliza nas redes sociais após fazer compras do mês com R$ 350 Reais e deixa internautas impressionados "Como eles conseguiram comprar isso tudo com R$ 350 Reais?", diz internauta.



“Como eles conseguiram comprar isso tudo com R$ 350 reais?”, questionou uma usuária nos comentários, refletindo o espanto geral da publicação. Além disso, muitas pessoas passaram a pedir dicas ao casal, desconfiadas de que há mais estratégia ali do que o vídeo mostra.

O ambiente escolhido para a gravação também contribuiu para a narrativa surpreendente: um atacadão, conhecido pelos preços mais competitivos quando comparados a mercados tradicionais.

No vídeo, o casal filma dentro do estabelecimento, mostrando etiquetas e comprovando que nada ali foi truque ou encenação.

Em meio ao debate sobre inflação, custo de vida e a eterna busca por economia, o feito desse casal ganhou contornos de façanha moderna.

Afinal, quando levar um carrinho cheio até o caixa significa medo do total na tela, ver alguém gastar tão pouco traz um misto de inveja, curiosidade e esperança.

Resta saber se eles vão compartilhar o manual do carrinho mágico ou se manterão o segredo guardado, como quem descobre um tesouro nos corredores do supermercado.

