Tesouro de R$ 1,6 milhão encontrado sem querer em quintal vai a leilão

Casal britânico fazia reparos no jardim quando notou algo estranho no solo

Folhapress - 29 de outubro de 2025

Moedas históricas escondiam grande valor e eram, na verdade, um tesouro. (Foto: Divulgação/Numismatica Ars Classica)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Casal descobre por acaso, em Milford on Sea, no sul da Inglaterra, um tesouro com 64 moedas de ouro e prata dos séculos 15 e 16. A coleção vai a leilão em novembro, na Suíça, com valor estimado em mais de R$ 1,6 milhão.

Casal britânico fazia reparos no jardim quando notou algo estranho no solo. Enquanto ajustavam uma cerca, cavaram um pouco mais e perceberam algo metálico sob a terra. Ao limpar o local, descobriram dezenas de moedas escondidas havia séculos.

O achado ocorreu em abril de 2020, na vila de Milford on Sea, região de Hampshire, no sul da Inglaterra. Segundo o especialista David Guest, da David Guest Numismatics, o conjunto contém moedas cunhadas entre 1420 e 1530, período que abrange os reinados de Henrique VI, Eduardo IV, Henrique VII e Henrique VIII, de acordo com informações da Fox News.

“Eles estavam revirando a terra e, de repente, essas moedas começaram a surgir do chão? milagrosamente”, disse Ian Richardson, do Museu Britânico, ao The Guardian.

MOEDAS RARAS E CONTEXTO HISTÓRICO

Entre as 64 moedas, há exemplares raros com as iniciais de três esposas de Henrique VIII. São elas Catarina de Aragão (K), Ana Bolena (A) e Jane Seymour (I). A letra “I” foi usada no lugar do “J” na escrita inglesa da época Tudor.

“Colocar as iniciais das esposas nas moedas foi uma decisão muito estranha e, do ponto de vista numismático, muito interessante”, disse Barrie Cook, curador, também ao The Guardian.

O tesouro foi avaliado em £230 mil (cerca de R$ 1,6 milhão). Ele será leiloado no dia 5 de novembro, em Zurique, pela casa Numismatica Ars Classica. Guest acredita que o valor final pode superar a previsão. “Estou muito confiante de que o preço final será significativamente maior do que a estimativa inicial”, afirmou o especialista à Fox News Digital.

TESOURO ESCONDIDO NA REFORMA INGLESA

Conjunto foi enterrado no fim da década de 1530, quando seu valor equivalia a mais do que o preço médio de uma casa na Inglaterra rural daquele tempo. “Era uma quantia considerável de dinheiro. Calcula-se que, nos anos 1530, o valor médio de uma propriedade fosse £25”, destacou Guest.

O numismata acredita que o tesouro foi escondido em meio à instabilidade política da Reforma Inglesa, quando Henrique VIII rompeu com o papa e dissolveu os antigos mosteiros. “Embora jamais saibamos por que e por quem o tesouro foi enterrado, ele quase certamente foi ocultado durante a primeira fase turbulenta da Reforma, quando o rei dissolvia os mosteiros e confiscava a riqueza da Igreja Católica”, disse Guest à Fox News.

Especialistas do Museu Britânico confirmaram que o estado de conservação das moedas é excelente. O achado foi registrado oficialmente no Portable Antiquities Scheme, banco de dados que documenta descobertas arqueológicas em jardins, campos e sítios ingleses. “Você não encontra grandes tesouros de ouro desse período com frequência”, afirmou o pesquisador John Naylor, da Universidade de Oxford, ao The Guardian.

Após análise e devolução das moedas, a família decidiu enviá-las ao leilão. Todo o valor arrecadado ficará com os descobridores.