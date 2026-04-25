Não é Caribe, nem Maldivas: a vila onde Vini Jr. passa férias tem 852 moradores e praias de águas cristalinas

Um reduto de tranquilidade absoluta acolhe agora uma das maiores estrelas do esporte

Magno Oliver - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Após uma temporada exaustiva e vitoriosa pelo Real Madrid, culminando na conquista da décima quinta Champions League do clube merengue, o atacante Vinícius Júnior escolheu um destino que foge do óbvio burburinho de Ibiza ou da badalação de Mykonos.

O astro brasileiro buscou refúgio em Es Pujols, uma charmosa vila localizada em Formentera, a menor das Ilhas Baleares, na Espanha.

Com uma população residente de apenas 852 habitantes, segundo dados demográficos locais, o vilarejo oferece o equilíbrio perfeito entre o anonimato relativo e a sofisticação rústica.

Conhecida mundialmente como a “joia do Mediterrâneo”, a região se destaca por leis ambientais rigorosas que preservam a transparência de suas águas, proporcionando um visual que rivaliza com os destinos mais caros do mundo, mas mantendo a alma de uma vila de pescadores europeia.

A escolha de Vini Jr. por Es Pujols não é por acaso, já que o local é estrategicamente o único centro urbano de Formentera que une uma infraestrutura hoteleira de alto padrão com o isolamento necessário para atletas de elite.

As praias próximas, como Llevant e Ses Illetes, são frequentemente citadas por guias de viagem oficiais da Espanha como as mais bonitas da Europa, graças às pradarias de Posidonia Oceânica, uma planta marinha protegida pela UNESCO que atua como um filtro natural, garantindo o tom azul-turquesa inconfundível.

No vilarejo, o jogador desfruta de uma rotina discreta, frequentando restaurantes de gastronomia mediterrânea e aproveitando passeios de iate pela costa escarpada.

Esta tendência de “slow travel” entre celebridades reforça o status de Formentera como um santuário de privacidade, onde o luxo é definido pela natureza intocada e pela ausência de grandes aglomerações.

Além do lazer, a estadia do craque no arquipélago espanhol serve como um período vital de recuperação física e mental antes do início do calendário esportivo e dos compromissos com a Seleção Brasileira.

Es Pujols, apesar de pequena, possui uma vida noturna elegante e contida, permitindo que Vini Jr. socialize com amigos e outros jogadores que frequentemente ancoram na ilha.

A conectividade com a vizinha Ibiza permite que, em apenas 30 minutos de balsa ou lancha rápida, o atleta acesse serviços de logística internacional, embora fontes próximas indiquem que sua preferência permanece no silêncio das areias brancas da vila.

Ao optar por este destino, o ícone do futebol global coloca em evidência um turismo consciente e focado no bem-estar, provando que o verdadeiro paraíso muitas vezes reside nos menores mapas.

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