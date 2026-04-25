6 signos que estão esperando uma resposta, mas precisam se movimentar ou podem perder a oportunidade

Certas situações podem exigir mais atitude do que paciência, especialmente quando o tempo começa a pesar nas decisões

Layne Brito - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Esperar nem sempre é sinal de sabedoria. Em algumas situações, a paciência pode até ajudar a evitar decisões precipitadas, mas também pode se transformar em armadilha quando a pessoa deixa tudo nas mãos do destino.

Para a astrologia, alguns signos estão vivendo um momento em que a resposta desejada pode até chegar, mas talvez não da forma como imaginam.

Isso porque o céu aponta para uma fase em que atitude, comunicação e iniciativa serão tão importantes quanto esperança.

Seja no amor, no trabalho, em uma proposta financeira ou em uma situação mal resolvida, certos nativos podem estar aguardando um retorno que depende também de movimento próprio.

Ficar parado, neste caso, pode significar perder espaço para alguém mais decidido.

Ainda este mês, seis signos devem prestar mais atenção aos sinais ao redor. A oportunidade pode estar próxima, mas será preciso agir antes que ela mude de direção.

Signos que precisam se movimentar

1. Áries

Áries até costuma ser conhecido pela iniciativa, mas pode estar esperando uma confirmação antes de agir. O problema é que a demora pode esfriar uma chance importante.

Se houver uma conversa pendente ou uma decisão a tomar, o signo precisa confiar mais no próprio impulso e menos na aprovação dos outros.

2. Câncer

Câncer pode estar aguardando uma resposta emocional, especialmente em assuntos ligados a relacionamentos, família ou reconciliações.

No entanto, o signo precisa entender que nem tudo será resolvido apenas com silêncio. Uma atitude madura pode abrir caminho para o esclarecimento que tanto espera.

3. Libra

Libra pode estar em dúvida entre esperar o momento perfeito ou tomar uma decisão logo. Essa busca por equilíbrio, porém, pode atrasar uma oportunidade.

O signo deve evitar agradar todo mundo e olhar com mais firmeza para aquilo que realmente deseja.

4. Sagitário

Sagitário pode estar esperando uma chance surgir de forma espontânea, mas talvez precise dar o primeiro passo para que as portas se abram.

Uma mensagem, uma proposta ou uma mudança de postura pode fazer toda a diferença nos próximos dias.

5. Capricórnio

Capricórnio pode estar esperando reconhecimento, resposta profissional ou retorno financeiro. Apesar da dedicação, o signo não deve ficar apenas nos bastidores.

Mostrar interesse, negociar e se posicionar com clareza pode evitar que outra pessoa ocupe o espaço que seria dele.

6. Peixes

Peixes pode estar preso à expectativa de que tudo se resolva naturalmente. A intuição ajuda, mas não substitui uma decisão prática.

Se o signo deseja uma resposta, talvez precise sair da espera e demonstrar com mais clareza o que quer.

Esperar demais pode custar caro

Mesmo quando os astros favorecem boas possibilidades, algumas oportunidades pedem presença e coragem. Para esses signos, o momento não é de agir por impulso, mas também não combina com passividade.

A resposta pode até estar a caminho, mas quem se movimentar primeiro terá mais chances de transformar expectativa em resultado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!