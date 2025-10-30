A cor de sapato que transforma jeans + blazer em look ultra-2025 (e não ultrapassado)

Um detalhe no visual resgata uma combinação clássica e a torna mega atual e moderna

Magno Oliver - 30 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Animale)

Por anos na moda, a combinação entre blazer e jeans foi sinônimo de elegância despretensiosa. Depois de perder espaço nas ruas e passarelas, o duo volta com força para 2026 graças a um detalhe que faz toda a diferença: a cor dos sapatos.

Jennifer Lopez reacendeu o interesse pelo look clássico durante um passeio em Los Angeles. A cantora apostou em um blazer bege, calça jeans de perna larga e blusa branca, mas o destaque ficou nos pés.

Ela calçava sandálias plataforma de camurça marrom. A escolha deu um toque moderno e sofisticado, atualizando a fórmula tradicional.

A cor de sapato que transforma jeans + blazer em look ultra-2025 (e não ultrapassado)

O marrom-chocolate, além de neutro e elegante, cria uma harmonia quente com os tons do jeans e do blazer, afastando a rigidez do visual corporativo. O resultado é um look contemporâneo, acessível e com um toque de luxo sutil.

A textura da camurça também contribui para equilibrar o contraste entre o jeans casual e o blazer estruturado, entregando uma estética mais leve e refinada. Seja em sandálias, botas ou tênis, o material adiciona profundidade e estilo sem esforço.

Para quem deseja aderir à tendência, a dica é simples: combine tons terrosos nos calçados com jeans de lavagem média e blazers neutros. Assim, o visual se mantém clássico, mas com o frescor e a modernidade que definem o estilo de 2025.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!