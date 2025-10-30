Meteorologia faz alerta de tempestades para quase 100 municípios em Goiás; veja lista

Boletim aponta para o risco potencial de rajadas de vento, raios e ocasionalmente, granizo

Davi Galvão - 30 de outubro de 2025

Tempestade se formando em Anápolis (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Esta sexta-feira (31), que marca o Dia das Bruxas, deve ser de chuvas com possibilidades de tempestades para os goianos, conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A previsão aponta para o risco potencial tempestades, rajadas de vento, raios e ocasionalmente, granizo.

Um alerta foi emitido para 97 municípios do estado, que devem experienciar chuvas entre 20-30 mm/hora ou 50mm/dia e ventos de 50 km/h. (Confira a lista completa ao final da matéria.)

O destaque fica para as regiões Sul, Sudoeste e Central, que devem registrar 20 mm como média. Logo na sequência vem a parte Oeste do estado, com 15 mm, seguida pelo Norte e Leste, ambos com 8 mm.

Os municípios goianos listados com maior volume de chuvas previsto são Catalão e Caiapônia, com 10 mm; seguidos por Goiânia, Palmeiras de Goiás e Rio Verde, com 9 mm cada.

Logo depois aparecem Cocalzinho e Pirenópolis, com 8 mm; Anápolis, Itumbiara, Mineiros, Morrinhos, Firminópolis, Palminópolis e Doverlândia, com 7 mm e Santa Helena, Ceres, Araguapaz, Aruanã e Iporá, com 6 mm.

Por fim, Ouvidor, Três Ranchos, Ipameri, Montes Claros, Formosa e Davinópolis seguem com 5 mm; e Cristalina, Jataí, Rubiataba, Luziânia, Goianésia, Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, não tem registro de chuva previsto.

Na capital, os termômetros devem ficar entre 20 °C e 33°C e, em Anápolis, entre 18 °C e 31 °C.

Lista de cidades em alerta para tempestades:

Goiânia

Acreúna

Água Fria de Goiás

Alto Paraíso de Goiás

Amorinópolis

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Cabeceiras

Cachoeira Alta

Caçu

Caldas Novas

Caldazinha

Campo Alegre de Goiás

Carmo do Rio Verde

Castelândia

Cavalcante

Ceres

Cezarina

Chapadão do Céu

Cocalzinho de Goiás

Colinas do Sul

Cristianópolis

Damianópolis

Davinópolis

Diorama

Divinópolis de Goiás

Doverlândia

Faina

Formosa

Gameleira de Goiás

Goianésia

Goiás

Gouvelândia

Guaraíta

Heitoraí

Hidrolândia

Hidrolina

Iaciara

Inaciolândia

Ipiranga de Goiás

Iporá

Itaberaí

Itaguaru

Itajá

Itapaci

Itapuranga

Itarumã

Jandaia

Jaraguá

Jataí

Jesúpolis

Lagoa Santa

Luziânia

Mambaí

Maurilândia

Mineiros

Montes Claros de Goiás

Montividiu

Morro Agudo de Goiás

Mozarlândia

Nova América

Nova Glória

Nova Roma

Palestina de Goiás

Paranaiguara

Perolândia

Piracanjuba

Pirenópolis

Portelândia

Posse

Quirinópolis

Rialma

Rianápolis

Rio Verde

Rubiataba

Santa Helena de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Araguaia

Santa Rita do Novo Destino

Santo Antônio da Barra

São Luiz do Norte

São Miguel do Passa Quatro

São Patrício

São Simão

Senador Canedo

Serranópolis

Silvânia

Teresina de Goiás

Três Ranchos

Turvelândia

Uruaçu

Uruana

Varjão

Vianópolis

Vila Propício

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!