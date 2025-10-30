Meteorologia faz alerta de tempestades para quase 100 municípios em Goiás; veja lista

Boletim aponta para o risco potencial de rajadas de vento, raios e ocasionalmente, granizo

Davi Galvão
Tempestade se formando em Anápolis (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)
Tempestade se formando em Anápolis (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

Esta sexta-feira (31), que marca o Dia das Bruxas, deve ser de chuvas com possibilidades de tempestades para os goianos, conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A previsão aponta para o risco potencial tempestades, rajadas de vento, raios e ocasionalmente, granizo.

Um alerta foi emitido para 97 municípios do estado, que devem experienciar chuvas entre 20-30 mm/hora ou 50mm/dia e ventos de 50 km/h. (Confira a lista completa ao final da matéria.)

O destaque fica para as regiões Sul, Sudoeste e Central, que devem registrar 20 mm como média. Logo na sequência vem a parte Oeste do estado, com 15 mm, seguida pelo Norte e Leste, ambos com 8 mm.

Os municípios goianos listados com maior volume de chuvas previsto são Catalão e Caiapônia, com 10 mm; seguidos por Goiânia, Palmeiras de Goiás e Rio Verde, com 9 mm cada.

Logo depois aparecem Cocalzinho e Pirenópolis, com 8 mm; Anápolis, Itumbiara, Mineiros, Morrinhos, Firminópolis, Palminópolis e Doverlândia, com 7 mm e Santa Helena, Ceres, Araguapaz, Aruanã e Iporá, com 6 mm.

Por fim, Ouvidor, Três Ranchos, Ipameri, Montes Claros, Formosa e Davinópolis seguem com 5 mm; e Cristalina, Jataí, Rubiataba, Luziânia, Goianésia, Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, não tem registro de chuva previsto.

Na capital, os termômetros devem ficar entre 20 °C e 33°C e, em Anápolis, entre 18 °C e 31 °C.

Lista de cidades em alerta para tempestades:

  • Goiânia
  • Acreúna
  • Água Fria de Goiás
  • Alto Paraíso de Goiás
  • Amorinópolis
  • Aparecida do Rio Doce
  • Aporé
  • Bela Vista de Goiás
  • Bonfinópolis
  • Cabeceiras
  • Cachoeira Alta
  • Caçu
  • Caldas Novas
  • Caldazinha
  • Campo Alegre de Goiás
  • Carmo do Rio Verde
  • Castelândia
  • Cavalcante
  • Ceres
  • Cezarina
  • Chapadão do Céu
  • Cocalzinho de Goiás
  • Colinas do Sul
  • Cristianópolis
  • Damianópolis
  • Davinópolis
  • Diorama
  • Divinópolis de Goiás
  • Doverlândia
  • Faina
  • Formosa
  • Gameleira de Goiás
  • Goianésia
  • Goiás
  • Gouvelândia
  • Guaraíta
  • Heitoraí
  • Hidrolândia
  • Hidrolina
  • Iaciara
  • Inaciolândia
  • Ipiranga de Goiás
  • Iporá
  • Itaberaí
  • Itaguaru
  • Itajá
  • Itapaci
  • Itapuranga
  • Itarumã
  • Jandaia
  • Jaraguá
  • Jataí
  • Jesúpolis
  • Lagoa Santa
  • Luziânia
  • Mambaí
  • Maurilândia
  • Mineiros
  • Montes Claros de Goiás
  • Montividiu
  • Morro Agudo de Goiás
  • Mozarlândia
  • Nova América
  • Nova Glória
  • Nova Roma
  • Palestina de Goiás
  • Paranaiguara
  • Perolândia
  • Piracanjuba
  • Pirenópolis
  • Portelândia
  • Posse
  • Quirinópolis
  • Rialma
  • Rianápolis
  • Rio Verde
  • Rubiataba
  • Santa Helena de Goiás
  • Santa Isabel
  • Santa Rita do Araguaia
  • Santa Rita do Novo Destino
  • Santo Antônio da Barra
  • São Luiz do Norte
  • São Miguel do Passa Quatro
  • São Patrício
  • São Simão
  • Senador Canedo
  • Serranópolis
  • Silvânia
  • Teresina de Goiás
  • Três Ranchos
  • Turvelândia
  • Uruaçu
  • Uruana
  • Varjão
  • Vianópolis
  • Vila Propício

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

