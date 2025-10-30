Meteorologia faz alerta de tempestades para quase 100 municípios em Goiás; veja lista
Boletim aponta para o risco potencial de rajadas de vento, raios e ocasionalmente, granizo
Esta sexta-feira (31), que marca o Dia das Bruxas, deve ser de chuvas com possibilidades de tempestades para os goianos, conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).
A previsão aponta para o risco potencial tempestades, rajadas de vento, raios e ocasionalmente, granizo.
Um alerta foi emitido para 97 municípios do estado, que devem experienciar chuvas entre 20-30 mm/hora ou 50mm/dia e ventos de 50 km/h. (Confira a lista completa ao final da matéria.)
O destaque fica para as regiões Sul, Sudoeste e Central, que devem registrar 20 mm como média. Logo na sequência vem a parte Oeste do estado, com 15 mm, seguida pelo Norte e Leste, ambos com 8 mm.
Os municípios goianos listados com maior volume de chuvas previsto são Catalão e Caiapônia, com 10 mm; seguidos por Goiânia, Palmeiras de Goiás e Rio Verde, com 9 mm cada.
Logo depois aparecem Cocalzinho e Pirenópolis, com 8 mm; Anápolis, Itumbiara, Mineiros, Morrinhos, Firminópolis, Palminópolis e Doverlândia, com 7 mm e Santa Helena, Ceres, Araguapaz, Aruanã e Iporá, com 6 mm.
Por fim, Ouvidor, Três Ranchos, Ipameri, Montes Claros, Formosa e Davinópolis seguem com 5 mm; e Cristalina, Jataí, Rubiataba, Luziânia, Goianésia, Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, não tem registro de chuva previsto.
Na capital, os termômetros devem ficar entre 20 °C e 33°C e, em Anápolis, entre 18 °C e 31 °C.
Lista de cidades em alerta para tempestades:
- Goiânia
- Acreúna
- Água Fria de Goiás
- Alto Paraíso de Goiás
- Amorinópolis
- Aparecida do Rio Doce
- Aporé
- Bela Vista de Goiás
- Bonfinópolis
- Cabeceiras
- Cachoeira Alta
- Caçu
- Caldas Novas
- Caldazinha
- Campo Alegre de Goiás
- Carmo do Rio Verde
- Castelândia
- Cavalcante
- Ceres
- Cezarina
- Chapadão do Céu
- Cocalzinho de Goiás
- Colinas do Sul
- Cristianópolis
- Damianópolis
- Davinópolis
- Diorama
- Divinópolis de Goiás
- Doverlândia
- Faina
- Formosa
- Gameleira de Goiás
- Goianésia
- Goiás
- Gouvelândia
- Guaraíta
- Heitoraí
- Hidrolândia
- Hidrolina
- Iaciara
- Inaciolândia
- Ipiranga de Goiás
- Iporá
- Itaberaí
- Itaguaru
- Itajá
- Itapaci
- Itapuranga
- Itarumã
- Jandaia
- Jaraguá
- Jataí
- Jesúpolis
- Lagoa Santa
- Luziânia
- Mambaí
- Maurilândia
- Mineiros
- Montes Claros de Goiás
- Montividiu
- Morro Agudo de Goiás
- Mozarlândia
- Nova América
- Nova Glória
- Nova Roma
- Palestina de Goiás
- Paranaiguara
- Perolândia
- Piracanjuba
- Pirenópolis
- Portelândia
- Posse
- Quirinópolis
- Rialma
- Rianápolis
- Rio Verde
- Rubiataba
- Santa Helena de Goiás
- Santa Isabel
- Santa Rita do Araguaia
- Santa Rita do Novo Destino
- Santo Antônio da Barra
- São Luiz do Norte
- São Miguel do Passa Quatro
- São Patrício
- São Simão
- Senador Canedo
- Serranópolis
- Silvânia
- Teresina de Goiás
- Três Ranchos
- Turvelândia
- Uruaçu
- Uruana
- Varjão
- Vianópolis
- Vila Propício
