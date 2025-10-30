Misturar alho com bicarbonato: por que essa combinação é tão recomendada e para que realmente serve

O bicarbonato é um dos produtos mais versáteis que existem, e quando combinado com alho, ele se transforma em uma poderosa solução natural para diversas situações dentro de casa.

Embora muita gente ainda não conheça todos os benefícios dessa mistura, a verdade é que ela pode ser usada tanto para limpeza quanto para afastar insetos e até proteger plantas.

Fácil de fazer, barata e eficiente, essa combinação se tornou um verdadeiro truque caseiro que vem ganhando espaço entre os que preferem alternativas naturais aos produtos químicos.

O segredo por trás dessa mistura está nas propriedades únicas dos dois ingredientes.

O alho contém um composto chamado alicina, que tem ação antibacteriana e antifúngica, além de um cheiro forte que ajuda a afastar insetos indesejados.

Já o bicarbonato é conhecido por neutralizar odores, eliminar bactérias e desinfetar superfícies com eficiência.

Quando os dois são misturados, o resultado é um repelente natural potente que ajuda a manter o ambiente livre de pragas como baratas, formigas, mosquitos e moscas.

Essa combinação também é excelente para usar em áreas da cozinha ou do quintal, onde os insetos costumam aparecer com mais frequência.

Como preparar a mistura de alho com bicarbonato

Fazer essa solução é muito simples e leva apenas alguns minutos.

Para preparar, você vai precisar de 3 ou 4 dentes de alho, 1 colher de sopa de bicarbonato e meio copo de água.

Basta colocar tudo no liquidificador e bater até formar uma mistura homogênea.

Depois, coe o líquido e coloque em um borrifador. Assim, fica mais fácil aplicar nos lugares estratégicos da casa — como rodapés, janelas, frestas, cantos de móveis e até perto de lixeiras.

O aroma forte do alho vai afastar os insetos, enquanto o bicarbonato ajuda a manter o ambiente limpo e livre de germes.

Se quiser usar a mistura em plantas, o ideal é diluir bem antes da aplicação — coloque uma parte da mistura em três partes de água.

Assim, você evita que o produto fique muito concentrado e possa danificar as folhas.

Essa solução é ótima para prevenir o surgimento de fungos e pequenas pragas, mantendo suas plantas mais saudáveis.

Cuidados e recomendações importantes

Apesar de ser uma receita natural, é importante ter alguns cuidados.

O alho pode ser irritante para a pele e para os olhos, então o ideal é usar luvas ao preparar e aplicar a mistura.

Evite também borrifar diretamente sobre animais de estimação ou alimentos.

Para melhores resultados, repita a aplicação duas ou três vezes por semana, principalmente em áreas onde há maior presença de insetos.

E antes de usar em qualquer superfície, teste em um pequeno espaço para garantir que o produto não cause manchas.

