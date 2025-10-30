Últimos dias para moradores de Anápolis renegociarem dívidas com apoio gratuito do Procon

Condições de pagamento variam conforme a empresa, sendo necessário comparecer ao local para conferir os detalhes da negociação

Imagem mostra Procon Anápolis (Foto: Divulgação)

Moradores de Anápolis têm até esta sexta-feira (31) para aproveitar o Programa Zera Dívida, que permite negociar diretamente dívidas com bancos, operadoras, instituições de ensino, supermercados e outras empresas.

A iniciativa, promovida pelo Procon Anápolis por meio da Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor, busca facilitar a regularização financeira da população, incentivar o uso consciente do crédito e reduzir o superendividamento na cidade.

Os atendimentos são presenciais, na sede do Procon, na Rua Estrela do Sul, Vila Jussara, das 08h às 17h.

As condições de pagamento variam conforme a empresa credora, sendo necessário comparecer ao local para conferir os detalhes da negociação das dívidas, com o órgão de defesa do consumidor atuando como mediador no diálogo.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo telefone (62) 98551-8185.

