Nestlé abre vagas em todo o Brasil para quem busca emprego com e sem experiência

Multinacional oferece oportunidades em modelo presencial e home office, com chances para jovens aprendizes e estagiários

Pedro Ribeiro - 31 de outubro de 2025

(Imagem: Reprodução)

A Nestlé, maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, abriu um novo processo seletivo com centenas de vagas em diferentes áreas.

As oportunidades contemplam tanto candidatos com experiência quanto quem está em busca do primeiro emprego, com posições presenciais e home office em todo o país.

As vagas abrangem setores como TI, Marketing, Logística, Vendas, Comércio e Análise de Dados, além de programas de estágio e jovem aprendiz, voltados à formação de novos talentos.

Onde há vagas

As oportunidades estão distribuídas por diversas regiões, com destaque para os estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Piauí.

A empresa busca profissionais comprometidos e dispostos a crescer dentro da companhia, que é reconhecida por oferecer ambiente colaborativo, oportunidades de desenvolvimento e valorização da diversidade.

Cargos disponíveis

Entre as posições abertas estão:

Estágio em RH (Treinamento & Desenvolvimento)

Analista de Rotulagem Sênior

Analista de Trade Marketing

Promotor(a) de Vendas (PCD)

Auxiliar de Armazém

Especialista de Vendas – São Paulo

Operador de Máquinas

Jovem Aprendiz

Assistente de Suporte em Análise de Dados

Analista de Compras Júnior (vaga afirmativa para PCD)

Estágio em Logística

Operador de Empilhadeira

Analista Financeiro de Otimização de Ativos

Coordenador de Ciência de Dados

Estagiário de Laboratório de Análise Físico-Química

Analista Sênior em Power BI

Além dessas, a empresa mantém um banco de talentos exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), reforçando seu compromisso com a inclusão.

Como se inscrever

A Nestlé não divulgou os valores de remuneração, mas informou que os salários e benefícios são compatíveis com o mercado.

Entre os diferenciais da companhia estão os programas de desenvolvimento profissional e o incentivo a um ambiente de trabalho inclusivo, justo e seguro, onde todos os colaboradores são valorizados e têm espaço para crescer.

As inscrições estão abertas por tempo indeterminado e devem ser feitas pelo site oficial da Nestlé.

Basta acessar a área de carreiras, selecionar o cargo de interesse e preencher o formulário com currículo atualizado.

A empresa recomenda atenção redobrada no momento do cadastro, pois informações incorretas podem causar desclassificação.