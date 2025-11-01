“Entre eu e você” ou “entre mim e você”? Veja o uso correto, segundo o dicionário
Saber o uso correto dessas expressões pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na hora de se comunicar com clareza e confiança
A expressão “Entre eu e você” é uma das mais usadas em conversas do dia a dia, mas também é uma das que mais geram dúvidas na hora de falar ou escrever corretamente.
Afinal, qual é a forma certa segundo a gramática? Muita gente acaba usando o que “soa melhor” ao ouvido, mas o português tem regras bem claras sobre esse tipo de construção.
E entender o motivo faz toda a diferença na hora de se expressar bem.
De acordo com a gramática da língua portuguesa, o certo é dizer “entre mim e você”.
Isso porque o verbo está subentendido na frase, e o uso do pronome deve ser no caso oblíquo (mim), e não no caso reto (eu).
Por exemplo, quando alguém diz “entre mim e você”, o que está implícito é “entre mim e você existe um segredo” ou “isso fica entre mim e você”.
Nesse contexto, o pronome está desempenhando a função de objeto, e, portanto, deve ser “mim”.
Já o pronome “eu” é usado apenas quando exerce a função de sujeito, ou seja, quando pratica a ação do verbo.
Por isso, frases como “entre eu e você” estão incorretas, pois o “eu” não está exercendo nenhuma ação.
Por que “entre eu e você” soa comum, mas está errado
É comum ouvir “entre eu e você” em músicas, séries e até em conversas informais.
Isso acontece porque, na fala cotidiana, as pessoas tendem a simplificar a linguagem e nem sempre seguem as regras gramaticais à risca.
Porém, em contextos formais — como redações, entrevistas ou textos profissionais —, o ideal é sempre usar a forma correta: “entre mim e você”.
Assim, você demonstra domínio do idioma e evita deslizes gramaticais que podem prejudicar a clareza da comunicação.
Outros exemplos parecidos
Esse mesmo raciocínio vale para outras expressões que usam preposições seguidas de pronomes. Veja alguns exemplos:
-
“Para mim fazer isso” está errado. O correto é “para eu fazer isso”, pois o “eu” pratica a ação do verbo “fazer”.
-
“De mim depende” está certo, porque o pronome aparece depois da preposição “de” e não exerce função de sujeito.
Esses casos mostram que o segredo é identificar se o pronome realiza a ação ou se apenas completa a ideia da frase.
Dica simples para nunca mais errar
Sempre que tiver dúvida, pense: “O pronome está fazendo alguma coisa?” Se sim, use “eu”.
Se não, use “mim”. No caso de “entre eu e você”, o pronome não está realizando ação nenhuma, por isso o correto é “entre mim e você”.
Agora que você já entendeu a regra, é só colocar em prática e nunca mais errar.
