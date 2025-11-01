“Entre eu e você” ou “entre mim e você”? Veja o uso correto, segundo o dicionário

Saber o uso correto dessas expressões pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença na hora de se comunicar com clareza e confiança

Pedro Ribeiro - 01 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A expressão “Entre eu e você” é uma das mais usadas em conversas do dia a dia, mas também é uma das que mais geram dúvidas na hora de falar ou escrever corretamente.

Afinal, qual é a forma certa segundo a gramática? Muita gente acaba usando o que “soa melhor” ao ouvido, mas o português tem regras bem claras sobre esse tipo de construção.

E entender o motivo faz toda a diferença na hora de se expressar bem.

De acordo com a gramática da língua portuguesa, o certo é dizer “entre mim e você”.

Isso porque o verbo está subentendido na frase, e o uso do pronome deve ser no caso oblíquo (mim), e não no caso reto (eu).

Por exemplo, quando alguém diz “entre mim e você”, o que está implícito é “entre mim e você existe um segredo” ou “isso fica entre mim e você”.

Nesse contexto, o pronome está desempenhando a função de objeto, e, portanto, deve ser “mim”.

Já o pronome “eu” é usado apenas quando exerce a função de sujeito, ou seja, quando pratica a ação do verbo.

Por isso, frases como “entre eu e você” estão incorretas, pois o “eu” não está exercendo nenhuma ação.

Por que “entre eu e você” soa comum, mas está errado

É comum ouvir “entre eu e você” em músicas, séries e até em conversas informais.

Isso acontece porque, na fala cotidiana, as pessoas tendem a simplificar a linguagem e nem sempre seguem as regras gramaticais à risca.

Porém, em contextos formais — como redações, entrevistas ou textos profissionais —, o ideal é sempre usar a forma correta: “entre mim e você”.

Assim, você demonstra domínio do idioma e evita deslizes gramaticais que podem prejudicar a clareza da comunicação.

Outros exemplos parecidos

Esse mesmo raciocínio vale para outras expressões que usam preposições seguidas de pronomes. Veja alguns exemplos:

“Para mim fazer isso” está errado. O correto é “para eu fazer isso”, pois o “eu” pratica a ação do verbo “fazer”.

“De mim depende” está certo, porque o pronome aparece depois da preposição “de” e não exerce função de sujeito.

Esses casos mostram que o segredo é identificar se o pronome realiza a ação ou se apenas completa a ideia da frase.

Dica simples para nunca mais errar

Sempre que tiver dúvida, pense: “O pronome está fazendo alguma coisa?” Se sim, use “eu”.

Se não, use “mim”. No caso de “entre eu e você”, o pronome não está realizando ação nenhuma, por isso o correto é “entre mim e você”.

Agora que você já entendeu a regra, é só colocar em prática e nunca mais errar.

