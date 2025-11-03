6 coisas que você deveria parar de fazer agora (elas atraem más energias)

Alguns hábitos simples podem estar bloqueando suas boas vibrações e atraindo negatividade sem que você perceba

Isabella Valverde - 03 de novembro de 2025

Homem olhando em espelho quebrado. Espelho quebrado atrai azar. (Foto: Ilustração/Pexels/Lamar Belina)

A energia que você emite — e também a que atrai — é influenciada por suas atitudes diárias.

Muitas vezes, hábitos aparentemente inofensivos podem estar drenando suas boas vibrações e afastando oportunidades, pessoas e situações positivas.

Veja abaixo se você está cometendo algum desses erros e descubra como se libertar de vez das más energias.

6 coisas que você deveria parar de fazer agora (elas atraem más energias)

1. Reclamar o tempo todo

Reclamar constantemente sobre tudo cria um campo de energia negativa ao seu redor. Quanto mais você foca no problema, mais o atrai.

Em vez disso, tente praticar a gratidão e enxergar o lado positivo das situações — mesmo as mais desafiadoras.

2. Guardar mágoas e ressentimentos

Ficar preso ao passado impede que novas energias fluam.

Perdoar não significa esquecer, mas libertar-se emocionalmente de algo que já não faz bem. Essa leveza é essencial para atrair novas experiências positivas.

3. Falar mal dos outros

A fofoca é uma das formas mais rápidas de baixar a vibração espiritual.

Quando você espalha energia negativa, ela retorna — e o ambiente à sua volta também se contamina.

Falar menos e observar mais é uma forma simples de se proteger energeticamente.

4. Viver reclamando da própria vida

Comparar-se com os outros ou dizer que “nada dá certo” é um sinal claro de bloqueio energético.

Quando você repete frases negativas, o universo entende que é isso que você deseja reforçar.

Mude o discurso e veja como sua energia começa a mudar também.

5. Manter objetos quebrados ou guardados por apego

Segundo o Feng Shui, tudo ao nosso redor carrega energia.

Objetos quebrados, roupas que você não usa ou presentes de pessoas com quem não tem mais ligação mantêm vibrações estagnadas.

Doe, conserte ou jogue fora o que não faz mais sentido — e abra espaço para o novo.

6. Se cercar de pessoas negativas

Você é a soma das pessoas com quem mais convive.

Evite quem vive reclamando, criticando ou desmotivando os outros.

A energia é contagiante — e se você quer atrair coisas boas, precisa estar cercado de quem vibra no mesmo tom.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!