10 hábitos típicos de pessoas com baixa inteligência emocional, segundo a Psicologia

Entender esses comportamentos é o primeiro passo para melhorar. Afinal, ela pode ser aprendida e aprimorada com o tempo

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

A inteligência emocional é uma das habilidades mais importantes para quem deseja ter boas relações pessoais e profissionais.

Ela envolve entender as próprias emoções, saber lidar com elas e reconhecer o que os outros sentem.

No entanto, nem todo mundo desenvolve essa capacidade.

Pessoas com baixa inteligência emocional tendem a agir por impulso, criar conflitos e ter dificuldade em se comunicar com empatia.

10 hábitos típicos de pessoas com baixa inteligência emocional, segundo a Psicologia

1. Reagir sem pensar

Quem tem baixa inteligência emocional costuma deixar as emoções tomarem o controle.

Age antes de refletir e, muitas vezes, se arrepende depois das palavras ou atitudes tomadas no calor do momento.

2. Culpar os outros por tudo

Essas pessoas raramente assumem a responsabilidade pelos próprios erros.

Sempre há alguém ou algo a ser responsabilizado, o que impede o aprendizado e o crescimento pessoal.

3. Dificuldade em lidar com críticas

A crítica é vista como uma ofensa pessoal, e não como uma oportunidade de evolução.

Isso faz com que a pessoa reaja com raiva, negação ou vitimização.

4. Falta de empatia

Um dos maiores sinais de baixa inteligência emocional é a dificuldade de se colocar no lugar do outro.

Sem empatia, as relações se tornam frias, superficiais e cheias de mal-entendidos.

5. Mudanças de humor constantes

Pessoas emocionalmente desequilibradas podem oscilar entre alegria e irritação em questão de minutos.

Essa instabilidade afasta quem está por perto e prejudica a convivência.

6. Dificuldade em ouvir

Em vez de realmente escutar, quem tem pouca inteligência emocional tende a interromper, querer ter razão o tempo todo e ignorar o ponto de vista dos outros.

7. Guardar ressentimentos

A incapacidade de perdoar é um peso emocional enorme.

Pessoas assim carregam mágoas por muito tempo, o que afeta a saúde mental e impede novas conexões positivas.

8. Necessidade de ter controle sobre tudo

A baixa inteligência emocional leva ao medo de perder o controle.

Por isso, essas pessoas tentam dominar situações e comportamentos alheios, o que gera desgaste e frustração.

9. Dificuldade em lidar com o fracasso

Quando algo dá errado, o desânimo e a autocrítica exagerada tomam conta.

Em vez de aprender com a situação, há uma tendência a desistir facilmente e duvidar do próprio valor.

10. Comunicação agressiva

A falta de equilíbrio emocional se reflete nas palavras.

Gritos, ironias e respostas duras são comuns, especialmente em momentos de estresse ou conflito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!