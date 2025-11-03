Afinal, qual é a diferença entre água com gás e refrigerante?

Apesar de ambas terem bolhas e parecerem semelhantes, entender suas diferenças é essencial

Magno Oliver - 03 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Embora muita gente confunda, água com gás e refrigerante são bebidas bem diferentes — tanto na composição quanto nos efeitos no corpo. Apesar de ambas terem bolhas e parecerem semelhantes, entender suas diferenças é essencial para quem busca uma alimentação mais saudável.

Composição: o que muda de verdade

A água com gás nada mais é do que água mineral acrescida de dióxido de carbono (CO₂), o gás responsável pelas borbulhas. Ela pode ser naturalmente gaseificada (vinda de fontes naturais) ou artificialmente carbonatada nas indústrias. Seu sabor é neutro e não possui açúcares, corantes ou conservantes.

Já o refrigerante é uma bebida industrializada que contém água gaseificada, açúcar (ou adoçante), corantes, conservantes, aromatizantes e ácido fosfórico — este último, responsável por um sabor mais ácido e por desgastar o esmalte dos dentes com o tempo. Além disso, muitos refrigerantes contêm quantidades elevadas de sódio e cafeína, que em excesso podem prejudicar a saúde.

Efeitos no organismo

Por não conter calorias, a água com gás é uma opção saudável para quem deseja variar o consumo de água comum sem comprometer a dieta. Ela também pode ajudar na digestão, especialmente quando consumida após as refeições.

O refrigerante, por outro lado, está diretamente associado ao aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Seu consumo frequente pode alterar o metabolismo e contribuir para o aumento de peso devido à alta concentração de açúcares simples.

Qual é a melhor escolha?

Sem dúvida, a água com gás é a opção mais saudável. Ela hidrata o corpo da mesma forma que a água comum e pode até substituir o refrigerante em momentos de lazer, especialmente quando combinada com limão, laranja ou folhas de hortelã.

Em resumo, a diferença entre as duas bebidas está na composição: uma é basicamente água com gás carbônico, enquanto a outra é um produto industrial cheio de aditivos químicos e açúcar.

