Descubra como limpar a memória do celular sem perder suas fotos

É possível liberar espaço seguindo algumas estratégias simples que preservam seus arquivos mais importantes

Isabella Valverde - 03 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de celular. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Com o tempo, é normal que a memória do celular comece a ficar cheia, deixando o aparelho lento e dificultando a instalação de novos aplicativos. No entanto, é possível liberar espaço sem precisar apagar suas fotos — basta seguir algumas estratégias simples que preservam seus arquivos mais importantes.

Use o Google Fotos ou iCloud para backup automático

O primeiro passo é garantir que suas imagens estejam salvas em um serviço de nuvem. O Google Fotos, disponível para Android e iOS, permite fazer backup automático e gratuito das fotos e vídeos, liberando espaço físico no dispositivo após o upload.

Quem usa iPhone pode aproveitar o iCloud, que realiza a mesma função e sincroniza os arquivos entre todos os dispositivos da Apple.

Após o backup, basta acessar as configurações do app e selecionar a opção “Liberar espaço do dispositivo”. Assim, as fotos que já estão salvas na nuvem serão removidas apenas do armazenamento interno.

Limpe arquivos desnecessários e apps pouco usados

Outra forma eficiente de liberar espaço no celular sem apagar fotos é excluir arquivos temporários, cache e aplicativos que você não usa mais.

No Android, o Google Files ajuda a identificar itens duplicados e apps inativos, além de sugerir o que pode ser removido com segurança.

Já no iPhone, vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone para ver o que está ocupando mais memória e excluir conteúdos grandes manualmente.

Armazene na nuvem ou em cartão de memória

Se preferir não depender de serviços online, você também pode transferir suas fotos para um cartão SD ou pendrive OTG.

Outra opção é usar serviços como OneDrive, Dropbox ou Google Drive, que oferecem mais espaço e permitem acessar seus arquivos de qualquer lugar.

Dica extra: mantenha a limpeza regularmente

Para evitar que o problema volte, faça limpezas mensais e mantenha o backup sempre ativado. Assim, seu celular continuará rápido e suas fotos estarão protegidas na nuvem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!