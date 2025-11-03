Meteorologia acende alerta para novas tempestades em Goiás; confira previsão do tempo

Gabriella Pinheiro - 03 de novembro de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Chuvas intensas, com risco potencial de formação de tempestades, devem marcar presença em todas as regiões de Goiás ao longo da próxima terça-feira (04). Pelo menos é o que indica o prognóstico do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, haverá sol com variação de nebulosidade, e a combinação de calor e umidade favorecerá mudanças nas condições do tempo ao longo do dia em todo o estado.

Com isso, poderão ocorrer pancadas de chuva com risco potencial para formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo.

O órgão ainda alerta para o risco de precipitações entre 20 e 30 mm/hora, ou até 60 mm/dia, com ventos de até 50 km/h.

Entre as regiões, as mais afetadas devem ser Leste, Centro e Sul, com previsão de 35 mm em cada uma. Já as regiões Oeste e Sudoeste podem registrar 25 mm, enquanto o Norte deve chegar a 20 mm.

Em relação às cidades, Cocalzinho pode receber um volume de 20 mm, enquanto Palmeiras de Goiás e São João da Paraúna devem ter 18 mm — cenário similar ao de Firminópolis e Montes Claros, com 17 mm e 16 mm, respectivamente.

Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Cristalina, Goianésia, Davinópolis, Flores de Goiás, Iporá, Araguapaz, Aruanã, Caiapônia, Doverlândia, Palminópolis e Americano do Brasil devem registrar 15 mm.

Em Ipameri, Formosa, Santa Helena, Ceres e Adelândia, a expectativa é de 12 mm. Já Anápolis, Porangatu, Catalão, Jataí, Rio Verde, Mineiros, Morrinhos, Rubiataba e Inhumas aparecem logo atrás, com 10 mm.

Por fim, Ouvidor deve ter 8 mm, enquanto Goiandira e Três Ranchos podem registrar 7 mm.

