Goiânia registra em 24 horas mais chuva do que o previsto para metade de novembro

Prefeito Sandro Mabel afirmou estar acompanhando a situação de perto, ainda que esteja em Barcelona

Vista do Centro de Goiânia com céu nublado. (Foto: Governo De Goiás)
Vista do Centro de Goiânia com céu nublado. (Foto: Governo De Goiás)

A madrugada desta segunda-feira (03) foi de fortes chuvas em Goiânia, sendo que apenas nas últimas 24 horas, a capital registrou um volume pluviométrico de 141 milímetros.

O número representa quase 70% da média esperada para todo o mês de novembro, que é de aproximadamente 210 milímetros.

Dados levantados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) mostram a distribuição das precipitações pela cidade, que não se deu de forma uniforme. Confira:

  • Goiânia Região Noroeste – Perim: 141,0 mm
  • Goiânia Região Sudoeste – Jadins Madri – Garavelo: 135,0 mm
  • Goiânia Região Centro-Oeste – Setor Sul: 114,6 mm
  • Goiânia Região Centro-Oeste – Campinas 2° BBM: 108,2 mm
  • Goiânia Região Central – Câmara Municipal de Goiania: 105,2 mm
  • Goiânia Região Leste – Jardim Olinda: 93,0 mm
  • Goiânia Região Noroeste – Jardim Curitiba Maternidade Nascer Cidadão: 85,0 mm
  • Goiânia Região Centro-Oeste – Detran: 85,6 mm
  • Goiânia Região Centro oeste – Vera Cruz – Maternidade Célia Câmara: 85,6 mm
  • Goiânia Região Sul – Jardim América Comando CBMGO: 77,2 mm
  • Goiânia Região Sul – Parque Amazônia 8° BBM: 68,6 mm
  • Goiânia Região Leste – Vila Pedroso: 45,6 mm
  • Goiânia Região Norte – Balneário Meia Ponte: 36,6 mm

Na prática, dizer que houve 1 mm de chuva significa que, se a água da chuva ficasse toda acumulada (sem infiltrar ou escorrer) sobre o solo, ela formaria uma lâmina de 1 milímetro de altura.

A tempestade em Goiânia resultou no fechamento de vias, como a Avenida 87, além de ter ocasionado na queda de 17 árvores.

De Barcelona, representando Goiânia no Smart City Expo World Congress, o prefeito Sandro Mabel (UB) relatou estar acompanhando a situação de perto e que já acionou a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) para lidar com emergências.

