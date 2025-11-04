Conheça o novo corte de carne: é americano e conquistou o churrasco
Vindo dos Estados Unidos, ele conquistou até os churrasqueiros mais tradicionais do país
O churrasco brasileiro está passando por uma revolução de sabor. Além da picanha e da costela, um novo corte vem chamando atenção nas grelhas: o Denver steak, uma carne que une suculência, maciez e sabor intenso, com um toque de sofisticação que está conquistando até os churrasqueiros mais experientes.
Originário dos Estados Unidos, o Denver steak é retirado da parte dianteira do boi, próxima ao acém, uma região antes pouco valorizada por aqui. Com excelente marmoreio e fibras curtas, o corte resulta em uma carne extremamente macia, perfeita para o preparo na brasa.
O sucesso do Denver steak vem justamente da combinação entre simplicidade e resultado. Ele deve ser selado rapidamente em fogo alto para formar uma crosta dourada por fora, mantendo o interior suculento e no ponto desejado. O toque final com manteiga e ervas frescas, como alecrim ou tomilho, realça o sabor sem precisar de marinadas elaboradas.
Comparado à picanha pela textura, o corte americano entrega uma personalidade única. Seu sabor é mais intenso, e o preço costuma ser mais acessível que outras carnes nobres. Por isso, está se tornando o novo queridinho das churrasqueiras brasileiras.
Mais do que uma tendência, o Denver steak representa a evolução do churrasco nacional, um corte que une tradição e modernidade, mostrando que a boa carne não precisa ser cara para ser inesquecível.
