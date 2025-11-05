Engenheiro explica detalhes que fazem toda a diferença na hora de escolher entre investir no apartamento ou na casa própria

Mesmo montante investido em um apartamento de 70 m² poderia arcar com uma casa de 160 m², conforme o especialista

Davi Galvão - 05 de novembro de 2025

Engenheiro e colunista do Portal 6, Levi Borges deu valiosas dicas na hora de escolher entre casa ou apartamento. (Foto: Portal 6)

Quem já passou pela fatídica decisão de escolher investir em um apartamento ou em um imóvel próprio, sabe o quão desafiador o momento pode ser.

Porém, em muitas situações, o valor pago pela compra de um apartamento pode dar margem para a construção de uma residência maior, personalizada e com espaços de lazer próprios — especialmente em cidades como Anápolis.

Foi como explicou o engenheiro e colunista do Portal 6, Levi Borges, que salientou que pequenos detalhes podem encarecer – em muito – o projeto de obra.

“Enquanto um apartamento de cerca de 70 m² pode custar em torno de R$ 500 mil, o mesmo montante poderia viabilizar a construção de uma casa de aproximadamente 160 m², com três suítes, área gourmet, jardim e garagem”, exemplificou

Ele explicou que o diferencial desse comparativo está no custo por metro quadrado: apartamentos recobrem não só o espaço privativo, mas também os custos estruturais do edifício, elevadores, área comum, garagem coletiva, administração condominial e fundos de reserva.

Em contrapartida, ao construir uma casa, todo o investimento se volta para o imóvel individual, o que pode resultar em um custo por metro quadrado até 40% menor — ou seja, mais espaço por real investido.

Em nível nacional, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), via o índice SINAPI, apontam que o custo médio de construção residencial por metro quadrado no país em 2025 gira em torno de R$ 1.799,82.

Por outro lado, os preços de venda de apartamentos em Anápolis ilustram bem a discrepância: em levantamento recente, o valor médio do metro quadrado de apartamentos foi de R$ 7.777,37.

Dessa forma, antes de assinar qualquer contrato de compra de apartamento, vale fazer os cálculos com atenção. A recomendação do especialista é de, no caso de apartamentos, analisar o valor pedido, o custo real por metro quadrado e as taxas de condomínio que incidem mensalmente.

Depois disso, deve-se comparar com a opção de construir uma casa, considerando lote, projeto, acabamento e prazos para só então poder definir qual a melhor escolha.

