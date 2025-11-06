Conheça a cidade brasileira que se tornou a terra dos milionários e vai ganhar sua própria Times Square inspirada em Nova York

Município, referência em luxo e inovação urbana, inaugura atração inédita com telão 5D e espaço gastronômico temático

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Jimmy Teoh/Pexels)

Famosa por seus arranha-céus, praias badaladas e um dos metros quadrados mais caros do país, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai ganhar um novo símbolo de modernidade: uma Times Square inspirada em Nova York.

A inauguração está marcada para esta sexta-feira (07) de novembro, na esquina das avenidas Brasil e Alvin Bauer, no coração da cidade.

O projeto, idealizado por Carlos Nacli e Ana Paula Conti Bastos, promete unir tecnologia, entretenimento e cultura em um espaço que deve se tornar ponto turístico permanente.

O destaque será um telão circular de LED 5D, com 11,5 metros de altura e 9,6 metros de largura, que exibirá conteúdo artístico e publicitário com efeitos imersivos.

A proposta é criar uma experiência visual comparável à da icônica praça nova-iorquina.

Uma cidade símbolo de luxo e crescimento

Balneário Camboriú é hoje um dos destinos mais valorizados do Brasil.

O município, que abriga alguns dos edifícios residenciais mais altos da América Latina, se tornou conhecido como a “Dubai brasileira” — e atrai milionários e investidores de todo o país e do exterior.

Com menos de 150 mil habitantes, a cidade tem renda per capita superior à de várias capitais e uma das maiores concentrações de empreendimentos de alto padrão do país.

O turismo de luxo, o setor imobiliário e a gastronomia sofisticada impulsionam a economia local, que cresce mesmo fora da temporada de verão.

Nova atração: New York Food Lounge

No mesmo dia da inauguração da Times Square catarinense, será aberto o New York Food Lounge, um espaço gastronômico com 1.500 metros quadrados, 26 lojas e capacidade para 350 pessoas.

O complexo contará com dois pavimentos, áreas infantis, serviço de delivery e design inspirado em ícones nova-iorquinos como o Chelsea Market e a High Line.

A ideia é transformar o centro de Balneário Camboriú em um ponto de encontro moderno e vibrante, onde moradores e turistas possam vivenciar uma experiência urbana internacional sem sair do Brasil.

Com essa nova atração, Balneário Camboriú reforça seu status de símbolo de luxo, inovação e turismo de alto padrão — e mostra que, no litoral catarinense, o brilho das luzes não fica atrás nem mesmo da cidade que nunca dorme.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!