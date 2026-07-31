Não é panceta, nem bisteca: a carne suína que fica saborosa no forno e quase ninguém pede, segundo açougueiros

Corte pouco lembrado reúne sabor marcante, boa camada de gordura e rendimento que surpreende quando recebe o preparo adequado

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quando o assunto é carne suína, a maioria dos consumidores costuma escolher sempre os mesmos cortes. Panceta, bisteca, lombo e pernil aparecem entre os mais procurados nos açougues, enquanto outras peças permanecem praticamente esquecidas no balcão.

Entre elas está a copa-lombo, também conhecida apenas como copa suína.

Retirada da região entre o pescoço e o lombo do animal, ela é valorizada por muitos açougueiros e churrasqueiros devido ao equilíbrio entre carne e gordura, característica que garante maciez e sabor mesmo após longos períodos de cozimento.

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Embora seja bastante conhecida por quem trabalha com carnes, a copa-lombo ainda passa despercebida por muitos consumidores.

No forno, porém, ela revela um dos seus maiores diferenciais: permanece suculenta e dificilmente resseca quando preparada corretamente.

O que é a copa-lombo?

A copa-lombo é retirada da parte dianteira do lombo, próxima ao pescoço do suíno.

Essa região trabalha mais durante a movimentação do animal, mas também concentra gordura distribuída entre as fibras musculares, formando um leve marmoreio.

É justamente essa gordura entremeada que diferencia o corte do lombo tradicional.

Enquanto o lombo costuma ser mais magro e exige atenção para não ficar seco, a copa-lombo mantém a umidade durante o preparo e desenvolve sabor mais intenso.

Por essa combinação, ela aparece com frequência em churrascarias, restaurantes especializados e receitas de longa cocção, embora ainda seja menos procurada no dia a dia.

Por que fica tão boa no forno?

Segundo açougueiros, a principal vantagem da copa-lombo é sua capacidade de suportar temperaturas prolongadas sem perder a maciez.

Durante o cozimento, parte da gordura se derrete lentamente e penetra nas fibras da carne.

Esse processo ajuda a preservar a suculência e forma um caldo natural que pode ser aproveitado para regar a peça ou preparar um molho.

Outro benefício é a facilidade para absorver temperos.

Alho, cebola, ervas frescas, páprica, mostarda, vinho branco, limão e pimenta combinam muito bem com o corte.

Uma marinada de algumas horas costuma intensificar ainda mais o sabor, embora não seja obrigatória para obter um bom resultado.

Como preparar

Para assar a copa-lombo, muitos cozinheiros recomendam manter a peça inteira.

Assim, a carne perde menos líquido durante o preparo.

O ideal é temperar com antecedência e levar ao forno preaquecido, preferencialmente coberta com papel-alumínio durante a primeira etapa do cozimento.

Nos minutos finais, basta retirar a cobertura para formar uma crosta dourada na superfície.

Também é importante utilizar um termômetro culinário sempre que possível.

O Ministério da Agricultura dos Estados Unidos (USDA) recomenda que cortes inteiros de carne suína atinjam 63 °C de temperatura interna, seguidos de três minutos de descanso antes de serem fatiados.

Esse procedimento ajuda a preservar a suculência e garante um preparo seguro.

Vale a pena experimentar?

Além da textura macia, a copa-lombo costuma apresentar bom rendimento.

Como possui gordura distribuída entre as fibras, dificilmente fica seca, mesmo quando reaquecida.

O corte combina com arroz branco, saladas, legumes assados, purês, farofas e batatas.

Também pode ser servido fatiado em sanduíches ou aproveitado em receitas do dia seguinte.

Embora ainda seja menos lembrada do que a panceta e a bisteca, a copa-lombo vem conquistando espaço entre quem busca carnes mais suculentas para o forno.

Com poucos ingredientes e um preparo cuidadoso, ela entrega uma refeição saborosa e mostra por que tantos açougueiros costumam recomendá-la a quem deseja variar o cardápio sem abrir mão da qualidade.

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