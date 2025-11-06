Médico ensina como detectar gordura no fígado e fórmula para se livrar dos sintomas que vão de mau hálito a cansaço

Receita natural com cardo-mariano e espinheira-santa tem ganhado destaque nas redes por auxiliar na saúde do fígado

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O médico Renan Botelho viralizou ao compartilhar nas redes sociais uma receita natural que promete auxiliar na saúde do fígado, especialmente na prevenção e no cuidado da gordura no fígado — condição conhecida como esteatose hepática.

Entenda a gordura no fígado

A esteatose hepática é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado, podendo ser consequência de má alimentação, sedentarismo ou fatores genéticos.

Segundo o especialista, alguns sinais de alerta incluem cansaço constante, desconforto abdominal, exames hepáticos alterados (TGO e TGP), mau hálito e interrupções frequentes no sono.

O médico reforça que, se não tratada, a condição pode evoluir para inflamações hepáticas (como a esteato-hepatite), cirrose e até câncer de fígado.

Como prevenir

Renan destaca que a melhor forma de prevenir o problema é manter bons hábitos de vida, com uma alimentação equilibrada, atividade física regular e o consumo de alimentos e bebidas antioxidantes que favoreçam a função hepática — sempre aliados a orientações médicas e acompanhamento profissional.

Receita do chá de cardo-mariano com espinheira-santa

Ingredientes

1 colher (sopa) de cardo-mariano (sementes ou folhas)

1 colher (sopa) de espinheira-santa (folhas)

300 ml de água

Modo de preparo

Ferva a água.

Desligue o fogo e adicione as ervas.

Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos.

Coe e beba morno ou em temperatura ambiente, de 1 a 2 xícaras por dia.

Cuidados e orientação médica

Embora o chá seja composto por ervas reconhecidas por suas propriedades digestivas, anti-inflamatórias e antioxidantes, o especialista alerta que ele não substitui o tratamento médico.

O consumo deve ser feito com moderação e orientação profissional, especialmente em casos de doenças hepáticas já diagnosticadas.

