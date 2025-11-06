Médico ensina como detectar gordura no fígado e fórmula para se livrar dos sintomas que vão de mau hálito a cansaço
Receita natural com cardo-mariano e espinheira-santa tem ganhado destaque nas redes por auxiliar na saúde do fígado
O médico Renan Botelho viralizou ao compartilhar nas redes sociais uma receita natural que promete auxiliar na saúde do fígado, especialmente na prevenção e no cuidado da gordura no fígado — condição conhecida como esteatose hepática.
Entenda a gordura no fígado
A esteatose hepática é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nas células do fígado, podendo ser consequência de má alimentação, sedentarismo ou fatores genéticos.
Segundo o especialista, alguns sinais de alerta incluem cansaço constante, desconforto abdominal, exames hepáticos alterados (TGO e TGP), mau hálito e interrupções frequentes no sono.
O médico reforça que, se não tratada, a condição pode evoluir para inflamações hepáticas (como a esteato-hepatite), cirrose e até câncer de fígado.
Como prevenir
Renan destaca que a melhor forma de prevenir o problema é manter bons hábitos de vida, com uma alimentação equilibrada, atividade física regular e o consumo de alimentos e bebidas antioxidantes que favoreçam a função hepática — sempre aliados a orientações médicas e acompanhamento profissional.
Receita do chá de cardo-mariano com espinheira-santa
Ingredientes
- 1 colher (sopa) de cardo-mariano (sementes ou folhas)
- 1 colher (sopa) de espinheira-santa (folhas)
- 300 ml de água
Modo de preparo
- Ferva a água.
- Desligue o fogo e adicione as ervas.
- Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos.
- Coe e beba morno ou em temperatura ambiente, de 1 a 2 xícaras por dia.
Cuidados e orientação médica
Embora o chá seja composto por ervas reconhecidas por suas propriedades digestivas, anti-inflamatórias e antioxidantes, o especialista alerta que ele não substitui o tratamento médico.
O consumo deve ser feito com moderação e orientação profissional, especialmente em casos de doenças hepáticas já diagnosticadas.
