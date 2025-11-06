Primeiro dia do Mutirão de Empregos na Câmara de Anápolis tem mais de 1 mil atendimentos

Muitos participantes já saíram empregados, e outros seguem em processo seletivo. Inciativa continua nesta sexta-feira (07)

Natália Sezil - 06 de novembro de 2025

Primeiro dia de Mutirão de Empregos na Câmara de Anápolis atendeu 1.005 pessoas. (Foto: Divulgação)

O primeiro dia do Mutirão de Empregos realizado na Câmara Municipal de Anápolis superou as expectativas dos vereadores. Somente nesta quinta-feira (06), foram atendidas 1.005 pessoas em busca de oportunidades.

Algumas delas experimentaram a contratação imediata e já saíram empregadas, enquanto outras seguem passando pelos processos seletivos e avaliações.

A iniciativa continua nesta sexta-feira (07), das 08h às 17h. Por isso, os resultados ainda são parciais – mas a avaliação inicial é boa.

Presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante) comemorou: “muita gente veio procurar, muita gente ofertando. Sucesso absoluto, superando as expectativas, mostrando que os vereadores estão unidos para as demandas reais da sociedade”.

Ananias Júnior (Agir), vereador que idealizou a ação, também comentou o que viu já durante a manhã: “é muito bonito trazer, além das pessoas, o empresário para perto de nós, dando a oportunidade para terminarem bem 2025 e começarem 2026 ainda melhor”.

Ao todo, o evento oferece mais de 800 vagas em empresas de diversos ramos, como Geolab, Adubos Araguaia, Ambev, MRV e Rancheiro.

Andreia destacou ainda que as chances chegam a vários públicos e podem contar com salários de até R$ 10 mil. Interessados precisam levar currículo e documentos pessoais.

Além das oportunidades de emprego, há cursos de capacitação e qualificação profissional, cursos e palestras, testes vocacionais, assessoria curricular e espaço da beleza.

