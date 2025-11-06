População já pode participar do mutirão de empregos na Câmara de Anápolis, com possibilidade de contratação imediata

Evento oferece mais de 800 vagas em empresas como Geolab, Araguaia, Ambev, MRV e Rancheiro

Câmara Municipal de Anápolis. (Foto Divulgação)

Começou nesta quinta-feira (06) o Mutirão do Emprego na Câmara Municipal de Anápolis, que tem como intuito ofertar vagas para o cidadão que busca a primeira oportunidade de trabalho ou mesmo retornar ao mercado.

Os atendimentos aos interessados tiveram início às 08h e têm previsão de acabar às 17h. O mesmo ocorrerá nesta sexta-feira (07).

O evento oferece mais de 800 vagas em empresas como Geolab, Araguaia, Ambev, MRV e Rancheiro, com possibilidade de contratação imediata.

Além das oportunidades de emprego, também são oferecidos cursos de capacitação e qualificação profissional, ampliando as chances de desenvolvimento e crescimento dos participantes.

Os interessados devem comparecer no mutirão com currículo e documentos pessoais.

A ação é uma iniciativa do vereador Ananias Júnior (Agir), com apoio da presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), dos demais 21 vereadores e de diversas instituições e entidades parceiras da cidade.

