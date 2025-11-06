TRE-GO mantém mandato de Reamilton do Autismo e impõe nova derrota ao grupo de Roberto Naves

Justiça eleitoral negou cassação da chapa do Podemos sob a alegação de fraude na cota de gênero

Danilo Boaventura - 06 de novembro de 2025

Vereador Reamilton do Autismo, do Podemos (Foto: Allyne Laís)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) decidiu, nesta quinta-feira (6), manter o mandato do vereador Reamilton Espíndola (Podemos) ao negar recursos apresentados pelo PDT, pela Federação PSDB-Cidadania e pela Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PCdoB).

As siglas pediam a cassação da chapa do Podemos em Anápolis sob a alegação de fraude na cota de gênero.

O relator do processo, desembargador Adenir Teixeira Peres Júnior, considerou que havia provas da efetiva participação de Soraya Mafra — candidata cuja postulação foi questionada — durante o pleito.

Entre os elementos apresentados, constavam prints, adesivos de campanha espalhados pela cidade e a contratação de dois cabos eleitorais. O voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros do tribunal.

A ação já havia sido rejeitada em primeira instância pelo juiz Gabriel Consigliero Lessa e ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A decisão representa mais um revés para o grupo político do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) e do ex-presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula (PDT).

Após a derrota nas urnas com a candidatura de Eerizania Freitas (União Brasil) à Prefeitura e a perda do comando do Legislativo com a não reeleição de Dominguinhos, o grupo — já enfraquecido — passou a direcionar ataques a antigos aliados, entre eles o próprio Reamilton.

O PDT, partido de Domingos, sustentava que o Podemos havia cometido fraude à cota de gênero e pediu a anulação dos votos da legenda.

Uma das candidatas chegou a registrar em cartório uma ata notarial afirmando ter sido “candidata fantasma”, mas o Ministério Público Eleitoral (MPE) avaliou a declaração com cautela, destacando que ela ocorreu somente após as eleições.

