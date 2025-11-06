Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, fez filme com Lupita Nyong’o
Produção foi dirigida por Mira Nair, mãe do político e cineasta ganhadora de prêmios em Cannes, no Festival de Veneza e indicada ao Oscar
Antes de entrar na política, Zohran Mamdani, eleito prefeito de Nova York, fez uma pequena participação no filme “Rainha Katwe”, longa da Disney com Lupita Nyong’o no elenco.
A produção foi dirigida por Mira Nair, mãe do político e cineasta ganhadora de prêmios em Cannes, no Festival de Veneza e indicada ao Oscar por suas obras.
Além de fazer uma ponta no filme, Mamdani também trabalhou como assistente de direção. Baseado em fatos reais, a produção conta a história de Phiona Mutesi (Madina Nalwanga), menina pobre e analfabeta da região de Katwe que vê sua vida mudar depois que ela se descobre uma exímia jogadora de xadrez.
Aos 34, Mamdani será o mais jovem a ocupar o cargo de prefeito de Nova York desde 1892. Será ainda o primeiro mulçumano a gerir a maior cidade dos Estados Unidos e o primeiro socialista em mais de 30 anos.
Formou-se em estudos africanos pela Bowdoin College em 2014. Na universidade, localizada no estado do Maine, ele criou um grupo de defesa da Palestina, uma das bandeiras que ergueu na sua campanha a prefeito. Durante o curso, passou algumas semanas no Egito estudando árabe.
Naquela época, também flertou com a carreira de cantor de rap, que começou em 2010. Intitulou-se primeiro como Young Cardamom e depois como Mr. Cardamom (Jovem Cardamomo e Sr. Cardamomo, em português). Suas músicas focavam em histórias sobre sua avó e comida, e eram feitas em seis línguas diferentes.
Mamdani frequentemente fala sobre comida e já apontou como um de seus restaurantes favoritos em Nova York o “reis do kabab”, uma lanchonete no Queens. Uma outra curiosidade sobre o prefeito é que ele já correu duas maratonas.
Segundo contou à New Yorker, Mamdani largou a carreira de cantor de rap depois de o pai pedir a ele que achasse “um emprego de verdade”.