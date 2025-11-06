Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, fez filme com Lupita Nyong’o

Produção foi dirigida por Mira Nair, mãe do político e cineasta ganhadora de prêmios em Cannes, no Festival de Veneza e indicada ao Oscar

Folhapress - 06 de novembro de 2025

Zohran Mamdani, novo prefeito de Nova York, fez filme com Lupita Nyong’o. (Foto: Reprodução)

Antes de entrar na política, Zohran Mamdani, eleito prefeito de Nova York, fez uma pequena participação no filme “Rainha Katwe”, longa da Disney com Lupita Nyong’o no elenco.

A produção foi dirigida por Mira Nair, mãe do político e cineasta ganhadora de prêmios em Cannes, no Festival de Veneza e indicada ao Oscar por suas obras.

Além de fazer uma ponta no filme, Mamdani também trabalhou como assistente de direção. Baseado em fatos reais, a produção conta a história de Phiona Mutesi (Madina Nalwanga), menina pobre e analfabeta da região de Katwe que vê sua vida mudar depois que ela se descobre uma exímia jogadora de xadrez.

Aos 34, Mamdani será o mais jovem a ocupar o cargo de prefeito de Nova York desde 1892. Será ainda o primeiro mulçumano a gerir a maior cidade dos Estados Unidos e o primeiro socialista em mais de 30 anos.

Formou-se em estudos africanos pela Bowdoin College em 2014. Na universidade, localizada no estado do Maine, ele criou um grupo de defesa da Palestina, uma das bandeiras que ergueu na sua campanha a prefeito. Durante o curso, passou algumas semanas no Egito estudando árabe.

Naquela época, também flertou com a carreira de cantor de rap, que começou em 2010. Intitulou-se primeiro como Young Cardamom e depois como Mr. Cardamom (Jovem Cardamomo e Sr. Cardamomo, em português). Suas músicas focavam em histórias sobre sua avó e comida, e eram feitas em seis línguas diferentes.

Mamdani frequentemente fala sobre comida e já apontou como um de seus restaurantes favoritos em Nova York o “reis do kabab”, uma lanchonete no Queens. Uma outra curiosidade sobre o prefeito é que ele já correu duas maratonas.

Segundo contou à New Yorker, Mamdani largou a carreira de cantor de rap depois de o pai pedir a ele que achasse “um emprego de verdade”.