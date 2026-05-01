As 20 melhores empresas para trabalhar e desenvolver a carreira, segundo o LinkedIn

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, escolher uma empresa para crescer profissionalmente deixou de ser apenas uma questão de salário. Oportunidades de aprendizado, desenvolvimento de habilidades e possibilidade real de evolução na carreira passaram a pesar mais na decisão de muitos profissionais. Esse movimento ganhou ainda mais força com o avanço da inteligência artificial, que tem mudado tanto a forma como candidatos buscam vagas quanto os critérios usados pelas empresas na hora de contratar. Competências técnicas, adaptação e capacidade de aprendizado contínuo aparecem como pontos cada vez mais valorizados. Nesse cenário, o LinkedIn divulgou a edição 2026 do ranking Top Companies, que lista as 25 melhores empresas para desenvolvimento de carreira no Brasil. A seleção considera companhias com mais de 5 mil funcionários e leva em conta dados da própria plataforma sobre crescimento profissional, competências e progressão de carreira. Itaú Unibanco lidera o ranking de desenvolvimento No topo da lista, o Itaú Unibanco aparece como a principal empresa para crescimento profissional no país, com forte presença nas áreas de finanças, tecnologia e negócios. Vale mantém destaque no setor industrial A Vale ocupa a segunda posição, com grande concentração de vagas ligadas à engenharia, operações e mineração. Accenture Brasil cresce com foco em tecnologia Na terceira colocação, a Accenture se destaca pela atuação em tecnologia da informação e desenvolvimento de soluções digitais. Boston Consulting Group reforça força da consultoria A empresa aparece entre as primeiras colocadas, com foco em estratégia, análise de dados e consultoria empresarial. IBM segue como referência em tecnologia A multinacional mantém posição de destaque, com forte presença em engenharia, TI e inovação. Banco do Brasil completa o grupo das seis primeiras A instituição financeira figura entre as melhores para carreira, com atuação sólida nas áreas de negócios, finanças e tecnologia. Outras empresas também aparecem na lista, mostrando a diversidade de setores com boas oportunidades de crescimento. Entre elas estão Google, Vivo, Mercado Livre, EY, Nubank, SAP, Prosus, Ericsson, Petrobras, Bain & Company, Siemens, HP, GE HealthCare, Santander Brasil, Mastercard, Givaudan, ExxonMobil Brasil, Motorola Solutions e Tata Consultancy Services. O ranking mostra que diferentes áreas seguem oferecendo caminhos promissores. Bancos, tecnologia e consultorias têm forte presença, mas setores como energia, saúde e indústria também se destacam. Segundo o LinkedIn, funções ligadas à tecnologia da informação, engenharia, operações, vendas e finanças estão entre as mais comuns nas empresas listadas. Competências como SQL, gestão de projetos, planejamento estratégico e análise de dados aparecem como essenciais para quem busca crescimento.

Gabriel Dias - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, escolher uma empresa para crescer profissionalmente deixou de ser apenas uma questão de salário.

Oportunidades de aprendizado, desenvolvimento de habilidades e possibilidade real de evolução na carreira passaram a pesar mais na decisão de muitos profissionais.

Esse movimento ganhou ainda mais força com o avanço da inteligência artificial, que tem mudado tanto a forma como os candidatos buscam vagas quanto os critérios usados pelas empresas na hora de contratar.

Competências técnicas, adaptação e capacidade de aprendizado contínuo aparecem como pontos cada vez mais valorizados.

Nesse cenário, o LinkedIn divulgou a edição 2026 do ranking Top Companies, que lista as 25 melhores empresas para desenvolvimento de carreira no Brasil.

A seleção considera companhias com mais de 5 mil funcionários e leva em conta dados da própria plataforma sobre crescimento profissional, competências e progressão de carreira.

Itaú Unibanco lidera o ranking de desenvolvimento

No topo da lista, o Itaú Unibanco aparece como a principal empresa para crescimento profissional no país, com forte presença nas áreas de finanças, tecnologia e negócios.

Vale mantém destaque no setor industrial

A Vale ocupa a segunda posição, com grande concentração de vagas ligadas à engenharia, operações e mineração.

Accenture Brasil cresce com foco em tecnologia

Na terceira colocação, a Accenture se destaca pela atuação em tecnologia da informação e desenvolvimento de soluções digitais.

Boston Consulting Group reforça força da consultoria

A empresa aparece entre as primeiras colocadas, com foco em estratégia, análise de dados e consultoria empresarial.

IBM segue como referência em tecnologia

A multinacional mantém posição de destaque, com forte presença em engenharia, TI e inovação.

Banco do Brasil completa o grupo das seis primeiras

A instituição financeira figura entre as melhores para carreira, com atuação sólida nas áreas de negócios, finanças e tecnologia.

Outras empresas

Outras empresas também aparecem na lista, mostrando a diversidade de setores com boas oportunidades de crescimento.

Entre elas estão Google, Vivo, Mercado Livre, EY, Nubank, SAP, Prosus, Ericsson, Petrobras, Bain & Company, Siemens, HP, GE HealthCare, Santander Brasil, Mastercard, Givaudan, ExxonMobil Brasil, Motorola Solutions e Tata Consultancy Services.

O ranking mostra que diferentes áreas seguem oferecendo caminhos promissores. Bancos, tecnologia e consultorias têm forte presença, mas setores como energia, saúde e indústria também se destacam.

Segundo o LinkedIn, funções ligadas à tecnologia da informação, engenharia, operações, vendas e finanças estão entre as mais comuns nas empresas listadas.

Competências como SQL, gestão de projetos, planejamento estratégico e análise de dados aparecem como essenciais para quem busca crescimento.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!