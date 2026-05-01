Aprenda a fazer um delicioso arroz à toscana, delícia para o almoço ou jantar

Receita prática e cheia de sabor combina linguiça toscana, arroz e vegetais em uma refeição completa para o dia a dia

Gabriel Dias - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Adilson Figueira)

Quem não aprecia um prato reconfortante, repleto de sabor e que ainda por cima é prático de preparar?

O Arroz à Toscana é a resposta para esses desejos culinários, combinando a robustez da linguiça toscana com a riqueza de vegetais frescos, resultando em uma refeição completa e deliciosa.

Embora o nome remeta à charmosa região da Toscana, na Itália, esta versão do prato ganhou um toque especial e adaptado ao paladar brasileiro, tornando-se um clássico em muitas mesas.

A Magia dos Ingredientes: Sabor e Nutrição em Cada Garfada

A estrela deste prato é, sem dúvida, a linguiça toscana, que confere um sabor defumado e suculento.

Mas o Arroz à Toscana vai além, incorporando uma variedade de vegetais que não só enriquecem o paladar, mas também adicionam valor nutricional.

A cenoura, por exemplo, é uma excelente fonte de vitamina A, essencial para a saúde da visão e da pele. Já o tomate, um antioxidante natural, contribui para a saúde cardiovascular.

Pimentões, cebola e alho completam a base aromática, enquanto as azeitonas trazem um toque mediterrâneo irresistível.

Receita de Arroz à Toscana: Passo a Passo para o Sucesso

Prepare-se para criar um prato que vai surpreender a todos com sua simplicidade e sabor. Esta receita é ideal para quem busca uma refeição completa em uma única panela, minimizando a louça e maximizando o prazer.

Ingredientes:

5 gomos de linguiça toscana

1/2 limão

3 colheres de sopa de óleo

5 dentes de alho picadinhos

1/2 pimentão picadinho

1/2 cebola picadinha

1 colher de café de sal (ajuste a gosto)

1 colher de café de pimenta-do-reino

1 colher de café de tempero baiano

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 tomate sem sementes cortado em cubos

4 copos americanos de arroz cru

Água suficiente para cobrir o arroz

1 xícara de chá de azeitona sem caroço fatiada

Cheiro-verde a gosto (para finalizar)

Modo de Preparo:

Preparação da Linguiça: Retire a pele de todos os gomos de linguiça. Remova as partes maiores de gordura e nervos, deixando apenas a carne. Esprema o meio limão sobre a carne da linguiça e misture bem. Refogado: Em uma panela no fogo, adicione o óleo e a linguiça. Refogue bem até que a carne esteja soltinha. Aromáticos: Adicione o alho picado e refogue. Em seguida, acrescente a cebola e o pimentão, misturando tudo. Temperos e Legumes: Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o tempero baiano. Acrescente a cenoura e o tomate picados e misture bem. Arroz: Coloque o arroz cru na panela e misture com os demais ingredientes para que ele pegue o sabor do refogado. Cozimento: Adicione a água até cobrir o arroz (cerca de um dedo e meio acima do nível do arroz). Acrescente as azeitonas e misture levemente. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio-alto. Quando a água baixar e começar a formar bolhas na superfície, abaixe o fogo e deixe secar completamente. Se o arroz ainda estiver duro após a água secar, adicione um pouco mais de água aos poucos. Finalização: Finalize com cheiro-verde picado e sirva quente. Uma dica extra é adicionar pimenta na hora de comer para um toque picante.

Dicas para um Arroz Soltinho e Saboroso

Para garantir que seu Arroz à Toscana fique perfeito, com grãos soltinhos e cheios de sabor, preste atenção a alguns detalhes:

Refogado da Linguiça: Certifique-se de que a linguiça esteja bem refogada e soltinha antes de adicionar os outros ingredientes. Isso garante que o sabor se incorpore ao arroz.

Proporção de Água: A quantidade de água é crucial. Comece cobrindo o arroz com cerca de um dedo e meio de água acima do nível dos grãos. Se necessário, adicione mais água quente aos poucos durante o cozimento.

Não Mexer Demais: Evite mexer o arroz constantemente enquanto ele cozinha. Isso pode liberar o amido e deixar o arroz empapado. Mexa apenas no início para incorporar os ingredientes e, depois, se for adicionar mais água.

Descanso: Após o cozimento, deixe o arroz descansar por alguns minutos com a panela tampada antes de servir. Isso ajuda a finalizar o cozimento e a deixar os grãos mais soltinhos.

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