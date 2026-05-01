Idoso acusado de abusar de sobrinhos de 7 e 8 anos é condenado a 29 anos de prisão, em Goiás

Caso teve início após mãe notar mudança de comportamento da filha, após visita à chácara do tio-avô

Ícaro Gonçalves - 01 de maio de 2026

Imagens do momento da prisão do acusado, em setembro de 2025 (Fotos: Divulgação/PC)

Um idoso do município de Leopoldo de Bulhões foi condenado a 29 anos de prisão por abusar sexualmente de dois sobrinhos, em julgamento promovido na quinta-feira (30). Os crimes ocorreram em uma chácara no município a 62 km de Goiânia.

O condenado estava preso desde setembro de 2025, quando havia sido encontrado em Aparecida de Goiânia. A prisão foi mantida ao longo de todo o processo até a sentença definitiva.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município, as vítimas eram sobrinhos-netos de Omildo de Sousa, sendo um menino de 08 anos e uma menina de 07. As crianças faziam parte do convívio familiar do acusado.

Os familiares tinham o costume de visitar a chácara de Omildo, em Leopoldo de Bulhões, para passar os fins de semana. Foi lá onde os crimes ocorreram.

O Portal 6 apurou que a mãe da menina notou uma certa vermelhidão nas partes íntimas da filha, quando desconfiou do ocorrido. Ao ser questionada, a menina disse ter sido o tio-avô.

Em contato com outros familiares, a mãe descobriu que uma outra criança da família, um primo de 08 anos, também havia sido abusado. Nesse momento, os responsáveis denunciaram o suspeito à Polícia Civil (PC).

A comprovação dos abusos ocorreu por meio de exames de corpo de delito e conversas das crianças com psicólogos.

Além dos 29 anos de reclusão, Omildo de Sousa foi condenado a pagar indenização às famílias das vítimas no valor de R$ 30 mil. Ele ainda pode recorrer da condenação.

A divulgação da imagem do idoso por parte da PC ocorreu com base na Lei 13.869/2019, tendo em vista o interesse público na localização de outras eventuais vítimas.

A reportagem não localizou a defesa do condenado. O espaço segue aberto para posicionamento.

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