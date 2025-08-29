Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios para consumo em supermercado Bretas de Anápolis
Itens que deveriam estar congelados, conforme recomendação do fabricante, estavam apenas resfriados
O Procon-Anápolis apreendeu cerca de 150 quilos de alimentos impróprios para consumo no Supermercado Bretas durante mais uma etapa da Operação “Olho na Validade”, realizada na quinta-feira (28). A fiscalização faz parte das ações rotineiras do órgão para garantir a segurança alimentar da população.
De acordo com o Procon, os produtos estavam com prazo de validade vencido, o que fere o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Além disso, foram identificadas falhas no armazenamento: itens que deveriam estar congelados, conforme recomendação do fabricante, estavam apenas resfriados.
Todos os produtos irregulares encontrados no Bretas foram retirados de circulação. A equipe de fiscalização ressaltou que vender alimentos vencidos ou armazenados de forma inadequada representa risco à saúde e viola os direitos do consumidor.
O Portal 6 entrou em contato com a rede Bretas através do contato disponibilizado no site da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto.
ATUALIZAÇÃO ‼️ Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios para consumo em supermercado Bretas de Anápolis
Leia: https://t.co/dJ06yifx57 pic.twitter.com/xf89aEB8QA
Leia também
- Cachorro é resgatado pela PM em Aparecida de Goiânia após ser encontrado em desnutrição grave
- Motociclista bêbado é preso em Anápolis após ser encontrado “tirando um cochilo” na Avenida Brasil
- Duas semanas depois, rua no Centro de Anápolis continua no escuro
- Supermercado Bretas é alvo de operação do Procon em Anápolis
— Portal 6 (@portal6noticias) August 29, 2025
Em tempo
A ação em Anápolis ocorreu um dia após uma unidade do Bretas, em Goiânia, na Vila Jaraguá, ser alvo de uma fiscalização da Polícia Civil (PC).
Lá, os agentes encontraram meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo. Além de produtos vencidos, havia itens mal armazenados e com embalagens danificadas.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!