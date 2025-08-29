Procon apreende 150 kg de alimentos impróprios para consumo em supermercado Bretas de Anápolis

Itens que deveriam estar congelados, conforme recomendação do fabricante, estavam apenas resfriados

Davi Galvão - 29 de agosto de 2025

Produtos inadequados para consumo na unidade do Bretas de Anápolis foram apreendidos. (Foto: Procon)

O Procon-Anápolis apreendeu cerca de 150 quilos de alimentos impróprios para consumo no Supermercado Bretas durante mais uma etapa da Operação “Olho na Validade”, realizada na quinta-feira (28). A fiscalização faz parte das ações rotineiras do órgão para garantir a segurança alimentar da população.

De acordo com o Procon, os produtos estavam com prazo de validade vencido, o que fere o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, foram identificadas falhas no armazenamento: itens que deveriam estar congelados, conforme recomendação do fabricante, estavam apenas resfriados.

Todos os produtos irregulares encontrados no Bretas foram retirados de circulação. A equipe de fiscalização ressaltou que vender alimentos vencidos ou armazenados de forma inadequada representa risco à saúde e viola os direitos do consumidor.

O Portal 6 entrou em contato com a rede Bretas através do contato disponibilizado no site da empresa, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto.

Em tempo

A ação em Anápolis ocorreu um dia após uma unidade do Bretas, em Goiânia, na Vila Jaraguá, ser alvo de uma fiscalização da Polícia Civil (PC).

Lá, os agentes encontraram meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo. Além de produtos vencidos, havia itens mal armazenados e com embalagens danificadas.

