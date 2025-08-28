Supermercado Bretas é alvo de operação do Procon em Anápolis

Órgão procura por produtos vencidos, considerando o histórico de denúncias já identificado na rede

Natália Sezil - 28 de agosto de 2025

Bretas Anápolis foi alvo de fiscalização do Procon. (Foto: Reprodução)

O supermercado Bretas, localizado na Avenida Brasil Norte, foi alvo de uma operação do Procon Anápolis nesta quinta-feira (28).

Equipes do órgão visitaram o estabelecimento em meio à “Operação Olho Vivo”, conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

O objetivo da fiscalização é identificar produtos fora da validade. Nesse sentido, o Bretas já registra um histórico de denúncias contra os seus estabelecimentos.

Uma unidade da mesma rede, localizada na Vila Jaraguá, em Goiânia, também foi autuada pela Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira (27).

Ali, os agentes encontraram meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo. Além de produtos vencidos, havia itens mal armazenados e com embalagens danificadas.

O Procon atua junto à Vigilância Sanitária em diversos bairros de Anápolis, e destaca: a população pode colaborar denunciando irregularidades identificadas nos comércios.



