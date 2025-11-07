Operação da Prefeitura de Anápolis fecha prostíbulos clandestinos no Calixtolândia e prende faccionada do Comando Vermelho

Força-tarefa interditou estabelecimentos irregulares e prendeu mulher com mandado de prisão por tráfico, homicídio e roubo

Da Redação - 07 de novembro de 2025

Operação Sossego vistoriou cerca de 20 locais, entre boates, motéis e disk-cervejas. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis realizou, na tarde desta sexta-feira (07), uma grande ação conjunta para coibir irregularidades em estabelecimentos da região do Calixtolândia.

Batizada de “Operação Sossego”, a fiscalização foi coordenada pelo diretor da Postura Municipal, coronel Marcos Vinícius, e contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Juizado de Menores e Vigilância Sanitária.

Durante a operação, cerca de 20 locais, entre boates, motéis e disk-cervejas, foram vistoriados.

Ao todo, nove estabelecimentos clandestinos foram interditados por falta de documentação obrigatória e outros nove foram intimados por estarem com processos de regularização em andamento.

O Corpo de Bombeiros elaborou 11 relatórios de inspeção em locais com irregularidades e constatou apenas um estabelecimento em situação regular.

Já a Vigilância Sanitária realizou oito interdições, seis autos de infração, quatro intimações e uma notificação para correção de pendência sanitária.

O Juizado de Menores lavrou um auto de infração após constatar a presença de menores em um dos locais fiscalizados.

Além das irregularidades administrativas, a operação resultou na prisão de uma mulher com mandado de prisão em aberto.

Identificada pelas iniciais K.R.F.A., ela possui antecedentes por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, porte ilegal de arma e roubo. A suspeita, segundo as autoridades, é filiada ao Comando Vermelho (CV).

De acordo com o coronel Marcos Vinícius, a operação reforça o compromisso do município em garantir a segurança e a ordem pública, além de coibir práticas ilegais que colocam em risco a população.

URGENTE ❗️Operação da Prefeitura de Anápolis fecha prostíbulos clandestinos no Calixtolândia e prende faccionada do Comando Vermelho Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/6q2kr4AXew — Portal 6 (@portal6noticias) November 7, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!